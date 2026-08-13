Tanger Med, Nador, Dakhla: comment le Maroc redessine sa carte économique et géopolitique par la mer

Ceint par quelque 3.500 kilomètres de côtes, le Maroc détient la façade maritime la plus étendue du continent africain. Rabat a progressivement fait de l’océan Atlantique et de la mer Méditerranée le pivot central de son désenclavement économique. Au cours des deux dernières décennies, cette orientation maritime stratégique est devenue un puissant moteur de croissance commerciale, tout en s’affirmant comme un levier géopolitique majeur au service de la consolidation de son intégrité territoriale, relaie le magazine Jeune Afrique dans une analyse dédiée.

Ce tournant vers l’océan et la mer trouve son illustration la plus éclatante dans la réussite spectaculaire du complexe Tanger-Med. Lancé en friche au milieu des années 2000, ce projet gigogne s’est imposé en deux décennies comme un carrefour névralgique du commerce mondial, idéalement positionné sur les routes maritimes reliant l’Asie et l’Europe. Avec un volume impressionnant de plus de 11 millions d’équivalents-vingt-pieds manipulés en 2025, le port marocain s’est hissé au dix-septième rang mondial. À lui seul, Tanger-Med symbolise le bond en avant logistique du pays, dont le trafic portuaire global a dépassé les 200 millions de tonnes de marchandises manutentionnées la même année, soit plus du double des volumes enregistrés quinze ans plus tôt.

Loin d’être un succès isolé, Tanger-Med a démontré la capacité des infrastructures portuaires à transformer en profondeur le tissu socio-économique d’une région autrefois en marge, tout en renforçant l’intégration territoriale nationale. Fort de cette dynamique, le roi Mohammed VI a réaffirmé, lors du discours du Trône de l’été dernier, la volonté de l’État de poursuivre ces grands chantiers de structuration, souligne Jeune Afrique. Ce cap s’inscrit dans la continuité d’une stratégie portuaire nationale à l’horizon 2030, dotée d’une enveloppe globale de près de 75 milliards de dirhams, soit environ 6,8 milliards d’euros. L’objectif affiché par les autorités est de porter la capacité de traitement de l’ensemble des ports du royaume à 350 millions de tonnes par an, couvrant ainsi la quasi-totalité des échanges commerciaux extérieurs du Maroc.

Cette ambition se déploie désormais le long des deux façades maritimes du pays à travers la modernisation des bassins existants et la construction de terminaux ultra-modernes. Au nord, dans la région de l’Oriental, le port de Nador West Med prépare son entrée en scène, tandis qu’au sud, le chantier colossal de Dakhla-Atlantique prend forme. Évalué à 13 milliards de dirhams, soit 1,2 milliard d’euros, ce projet vise à réitérer dans les provinces méridionales la réussite économique et sociale observée au Nord. Les autorités entendent ainsi rééquilibrer le territoire tout en ancrant durablement ces régions dans l’économie globale.

Pour mener à bien cet investissement d’envergure, l’État a déployé des moyens techniques et financiers exceptionnels. Situé dans la baie d’El Argoub, à une quarantaine de kilomètres au nord de Dakhla, le futur complexe s’appuie sur une jetée de 1,3 kilomètre s’enfonçant dans l’océan pour atteindre une profondeur d’eau de 18 mètres, condition indispensable pour accueillir les géants des mers. Protégé par une digue imposante de 7,5 kilomètres et soutenu par 30 hectares de terre-pleins gagnés sur l’océan, le site ambitionne de capter une partie du trafic maritime transitant par le détroit de Gibraltar et d’ouvrir de nouvelles lignes de fret vers l’Amérique du Sud ou vers l’hinterland continental, notamment la Mauritanie et le Mali, explique Jeune Afrique.

Conçu comme un espace multifonctionnel, Dakhla-Atlantique ambitionne de traiter à terme jusqu’à 40 millions de tonnes de fret. Le complexe réunira un bassin commercial destiné aux marchandises diverses, un bassin dédié à la pêche pour moderniser la filière locale, ainsi qu’une zone de réparation navale. De plus, le projet mise massivement sur le secteur de l’hydrogène vert. En réservant deux quais spécialisés d’une capacité annuelle de 6 millions de tonnes à la filière énergétique du futur, la direction de l’aménagement souhaite exploiter le potentiel éolien et solaire exceptionnel de la région pour créer un véritable écosystème industriel et logistique, à l’image du rôle joué par l’industrie automobile dans le développement de Tanger-Med.

Sur le plan logistique, le port sera doté d’un terminal à conteneurs capable de traiter 2 millions d’EVP par an, connecté à une zone industrielle de plus de 1 000 hectares réservée à la transformation des ressources halieutiques, minières et agricoles. Le site bénéficiera en outre d’un accès direct à la route nationale RN1, qui a pris le nom d’ «autoroute Donald J. Trump», suite à un décret royal édicté à l’été 2026, un axe routier élargi reliant Tiznit aux frontières mauritaniennes.

Bien que le projet suscite un vif intérêt et affiche un taux d’avancement de 65%, les autorités doivent désormais réussir le pari de l’attractivité auprès des investisseurs privés, appelés à prendre le relais de l’État pour créer les richesses et les emplois de demain, lit-on dans Jeune Afrique. La livraison des installations est prévue pour la fin de l’année 2028, pour une mise en service opérationnelle au début de l’année 2029. En arrière-plan de ces enjeux économiques et logistiques, le développement de Dakhla-Atlantique demeure un dossier hautement stratégique, suivi de près par les observateurs internationaux, illustrant la volonté marocaine d’entériner l’intégration de ses provinces du Sud via une vision portuaire qui se veut irréversible.