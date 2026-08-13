Fnideq sous haute surveillance, accès aux abords de Bab Sebta interdit aux non-voyageurs

Les autorités marocaines ont mis en place, depuis les premières heures de la matinée de ce jeudi, un dispositif de bouclage anticipé autour du périmètre de Bab Sebta, accompagné de mesures strictes visant les personnes souhaitant s’approcher du point de passage: toute personne non-voyageuse se voit refuser l’accès, au niveau de la ville de Fnideq.

Depuis l’entrée de la zone de contrôle d’Anjra, à proximité du port Tanger Med, en passant par le barrage judiciaire de la zone de Belyounech, jusqu’à l’entrée de la ville de Fnideq, plusieurs éléments de la Gendarmerie royale et des Forces auxiliaires sont déployés, aux côtés d’agents de sûreté nationale, qui procèdent à un contrôle strict des taxis. Dans le même temps, les zones forestières font l’objet d’un ratissage visant à repérer d’éventuels migrants irréguliers.

Au centre-ville de Fnideq et le long du littoral méditerranéen, les éléments de la sûreté nationale et des Forces auxiliaires ont été positionnés à des points de surveillance côtiers. Toute approche de la voie principale menant à Bab Sebta est interdite, seul l’accès des voyageurs munis de billets de traversée ou de documents de résidence dans le préside occupé de Sebta étant autorisé.

Le dispositif sécuritaire mis en place à Fnideq, ce jeudi 13 août 2026. (S.Kadry/Le360)

En parallèle, les rues et quartiers de Fnideq connaissent, à l’instar des autres villes côtières méditerranéennes, le pic de leur activité touristique et commerciale. Une équipe du média Le360 a sillonné plusieurs rues et quartiers, tant au centre-ville qu’en périphérie, où affluent de nombreux visiteurs à la recherche d’appartements et de maisons en location journalière, les prix de location dans la ville oscillant entre 400 et 1.600 dirhams la nuitée.

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Fnideq n’a pas été affectée par le climat entourant cette campagne suspecte, grâce aux dispositions sécuritaires prises dans la ville depuis environ quatre jours.

À l’approche du 15 août, date ciblée par des appels viraux à des franchissements collectifs clandestins du préside occupé de Sebta, les autorités ont déclenché un plan sécuritaire d’une ampleur exceptionnelle. (S.Kadry/Le360)