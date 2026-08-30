Marrakech: le périlleux équilibre entre records de fréquentation et urgence écologique

Première destination touristique du Royaume, Marrakech enchaîne les records de fréquentation et attire chaque année davantage d’investissements. Derrière cette vitrine étincelante et cette dynamique économique exceptionnelle se cachent pourtant des défis environnementaux de plus en plus pressants. Stress hydrique sévère, pression urbaine galopante, consommation énergétique croissante et gestion complexe des ressources imposent désormais à la ville ocre de repenser en profondeur son modèle de développement, indique le magazine Finances News Hebdo.

Avec plus de 13,6 millions de nuitées enregistrées en 2025 dans ses établissements d’hébergement touristique classés, Marrakech confirme son statut incontestable de locomotive du tourisme marocain. À elle seule, la cité impériale concentre près d’un tiers des nuitées réalisées au niveau national, une performance impressionnante qui témoigne de son immense pouvoir d’attraction auprès des visiteurs du monde entier et de son poids décisif dans le PIB touristique du Royaume.

Loin d’amorcer un repli, cette dynamique ne montre aucun signe d’essoufflement. Entre les mois de janvier et mai 2026, la destination a déjà accueilli plus de 1,65 million de visiteurs et généré près de 4,7 millions de nuitées. L’expansion continue des liaisons aériennes internationales, l’implantation de nouvelles enseignes hôtelières de prestige et les perspectives majeures offertes par l’organisation de la Coupe du monde 2030 devraient démultiplier cette croissance dans les années à venir. Mais cette réussite fulgurante soulève une interrogation désormais incontournable: «comment la région peut-elle soutenir un tel rythme de développement alors qu’elle fait face à une asphyxie progressive de ses ressources naturelles?», s’interroge Finances News Hebdo.

Le stress hydrique constitue sans doute l’urgence la plus stratégique pour la ville. À l’instar d’une grande partie du territoire marocain, le bassin de Marrakech subit de plein fouet les effets d’une sécheresse structurelle, d’une baisse dramatique des précipitations et de l’épuisement des nappes phréatiques. Cette situation devient d’autant plus critique que l’industrie touristique s’avère extrêmement gourmande en ressources. Les complexes hôteliers de luxe, les parcs aquatiques, les piscines privées, les jardins luxuriants et la vingtaine de parcours de golf verdoyants qui font la renommée de cette destination exigent des volumes d’eau considérables, entrant directement en compétition avec les besoins de la population locale et de l’agriculture.

Devant la menace d’une pénurie irréversible, les autorités et les acteurs locaux ont engagé une batterie de projets ambitieux pour sécuriser l’approvisionnement et desserrer l’étau sur les ressources conventionnelles. L’initiative la plus emblématique repose sur la réutilisation à grande échelle des eaux usées traitées. Désormais, huit parcours de golf majeurs ainsi qu’une portion significative de la célèbre palmeraie sont irrigués exclusivement par ces eaux recyclées. Ce virage technologique et écologique permet de préserver les réserves d’eau potable destinées aux habitants tout en maintenant en état les infrastructures de loisirs indispensables à l’attractivité économique de la région.

Cette prise de conscience environnementale s’étend progressivement à l’ensemble du secteur hôtelier et des services. Un nombre croissant d’opérateurs touristiques intègre désormais la sobriété écologique au cœur de leur stratégie commerciale et opérationnelle.

De multiples établissements s’équipent en panneaux photovoltaïques, installent des systèmes intelligents de régulation thermique, déploient des dispositifs d’économie d’eau et mettent en place des chaînes de tri et de valorisation des déchets. Cette transition ne répond pas seulement à une exigence éthique ou réglementaire, elle s’aligne également sur l’évolution des comportements d’achat: les voyageurs internationaux privilégient désormais massivement les hébergements certifiés écoresponsables et intègrent l’impact écologique comme critère déterminant dans le choix de leurs vacances, écrit Finances News Hebdo. Toutefois, l’équation écologique dépasse largement la question de l’eau et de l’énergie. L’explosion de la fréquentation touristique exerce une tension permanente sur l’ensemble des infrastructures urbaines de Marrakech. L’engorgement du trafic routier, la dégradation de la qualité de l’air, l’étalement urbain incontrôlé vers les périphéries, le traitement des volumes massifs de ordures ménagères et la fragilisation du patrimoine historique de la médina figurent parmi les chantiers prioritaires des municipalités. La modernisation et la décarbonation de la mobilité urbaine, à travers le développement de transports en commun propres et de voies douces, apparaissent comme des conditions sine qua non pour maintenir une qualité de vie acceptable pour les résidents comme pour les visiteurs.