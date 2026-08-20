Hébergement alternatif. À Marrakech, les riads réinventent l’art de voyager

À Marrakech, quelques pas suffisent pour changer d’univers. À peine a-t-on quitté l’effervescence de Jemaa el-Fna ou les ruelles animées des souks qu’une porte en bois sculpté s’ouvre sur un patio baigné de lumière. Une fontaine murmure au pied d’un bougainvillier, les murs en chaux diffusent leur fraîcheur et le parfum de la fleur d’oranger remplace celui des épices. Ici, le riad ne constitue plus seulement un hébergement de charme: il devient une véritable porte d’entrée vers l’histoire et l’âme de la médina.

Dans les patios, les voyageurs prennent volontiers le temps de faire une pause avant de repartir explorer les ruelles. «Ici, on a vraiment l’impression d’habiter la médina plutôt que de la visiter. On découvre un autre rythme, plus calme, plus authentique», confie une touriste française.

Les riads offrent une expérience intimiste au cœur de la médina. Les patios ombragés, les terrasses ouvertes sur les toits de la vieille ville et les salons traditionnels invitent à faire une pause loin de l’effervescence des souks. Les plantes grimpantes, les arbres fruitiers et les essences parfumées créent une atmosphère propice à la détente. Un livre, un thé à la menthe et le bruit de la fontaine suffisent alors à faire oublier l’agitation extérieure.

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Au-delà de leur vocation touristique, les riads participent activement à la sauvegarde du patrimoine architectural marocain. Installés dans d’anciennes demeures restaurées, ils contribuent à préserver un héritage architectural remarquable grâce au travail de maîtres artisans spécialisés dans le zellige, le bois sculpté, le plâtre ciselé ou encore le ferronnage traditionnel. Ces restaurations permettent de préserver l’identité architecturale de la médina tout en lui offrant une nouvelle vocation.

Pour Soufiane et Aya, un couple venu de Casablanca pour un week-end, ce patrimoine constitue justement l’une des principales motivations de leur séjour. «On cherchait quelque chose de typiquement marocain. Dormir dans une maison traditionnelle, prendre le petit-déjeuner dans un patio et échanger avec le personnel nous permet de vivre Marrakech autrement que lors de nos précédents séjours», expliquent-ils.

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Si les riads partagent une même architecture organisée autour d’un patio central, chacun développe aujourd’hui sa propre identité. Certains misent sur une végétation luxuriante où bassins, fontaines et jardins intérieurs créent une parenthèse de sérénité. D’autres associent mobilier marocain, œuvres d’art contemporaines et décoration actuelle, tandis que plusieurs valorisent des portes anciennes, des plafonds sculptés ou des éléments architecturaux provenant de différentes régions du Royaume. Cette succession d’ambiances donne parfois le sentiment de voyager à travers plusieurs siècles d’architecture marocaine sans quitter un même lieu, illustrant toute la richesse du patrimoine de la médina.

L’expérience se poursuit souvent sur les terrasses qui dominent les toits de la médina. Elles offrent des panoramas sur les remparts, les minarets, les jardins et, lorsque le ciel est dégagé, les montagnes de l’Atlas. À différents moments de la journée, ces espaces deviennent des lieux privilégiés pour observer la ville sous un autre angle.

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Cette immersion passe aussi par la découverte des savoir-faire locaux. De nombreux riads proposent des ateliers consacrés à la cuisine marocaine, à l’artisanat ou encore au bien-être inspiré des traditions locales. Une manière pour les visiteurs d’aller au-delà de la simple découverte touristique.

«En levant simplement les yeux, on remarque le travail du bois, du zellige, etc. On a presque l’impression de dormir dans une maison chargée d’histoire», raconte un visiteur allemand venu découvrir Marrakech pour la première fois. «On comprend mieux le travail des artisans et toute la richesse du patrimoine marocain», ajoute-t-il.

Cette nouvelle génération de maisons d’hôtes accorde également une place croissante aux démarches responsables. La restauration de bâtiments existants, le recours à des matériaux locaux, la limitation du plastique à usage unique ou encore la valorisation des produits issus des terroirs marocains témoignent d’une volonté de concilier développement touristique, préservation du patrimoine et respect de l’environnement.

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Des établissements prestigieux ont également choisi de revisiter le concept du riad en proposant des hébergements privatifs inspirés de l’habitat traditionnel marocain. Une illustration de la manière dont ce modèle architectural, né au cœur des médinas, continue d’inspirer l’hôtellerie tout en mettant en valeur l’identité culturelle du Royaume.

Au moment du départ, nombreux sont les voyageurs qui évoquent moins leur chambre que l’atmosphère des lieux. «Je me souviendrai surtout du silence du patio au lever du soleil et de l’accueil reçu ici. C’est cette expérience qui donne envie de revenir», résume Anna, une voyageuse espagnole.

Au-delà de leurs différences, les riads partagent une même philosophie: faire découvrir Marrakech à travers son patrimoine vivant. Plus qu’un simple lieu où passer la nuit, ils invitent les visiteurs à explorer les ruelles de la médina, à rencontrer des artisans, à découvrir les traditions locales et à prendre le temps de vivre la ville autrement. Ces logements incarnent une autre manière de raconter Marrakech, où chaque demeure contribue à préserver une mémoire tout en l’ouvrant aux voyageurs du monde entier.