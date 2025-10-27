Tourisme: l’agence américaine Associated Press vante le charme de Marrakech

L’agence de presse américaine Associated Press (AP) consacre un reportage vibrant à Marrakech, décrite comme une destination en pleine effervescence à l’orée de l’hiver 2025. Sous une lumière automnale dorée, la cité ocre confirme son statut de capitale touristique du Maroc, mêlant charme ancestral et dynamisme contemporain.

Sur la mythique place Jemaa el-Fna, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, la scène est toujours la même, mais ne cesse d’émerveiller. Calèches, charmeurs de serpents, musiciens gnawa et touristes venus du monde entier composent un spectacle vivant, symbole d’une saison touristique particulièrement prometteuse.

Les témoignages recueillis par AP reflètent un enthousiasme unanime. «J’avais rêvé de venir au Maroc. Et cela a dépassé mes attentes», confie Silvia Sanavria, touriste venue d’Uruguay. L’agence note également la montée en puissance des visiteurs asiatiques, notamment chinois, favorisée par l’ouverture de vols directs et la simplification des visas.

De leur côté, les touristes européens multiplient les circuits combinés entre Marrakech, Essaouira, Fès, Ouarzazate ou encore le désert d’Erfoud. «Le Maroc est fascinant, varié et incroyablement accueillant», témoigne Gabriela Rochow, une visiteuse allemande.

Dans la médina, les riads incarnent l’âme hospitalière de Marrakech. Au Riad Aicha, Abdellah Ansikene souligne: «Nos sept chambres sont complètes. C’est une belle pression à gérer.» Plus de 1.500 maisons d’hôtes participent aujourd’hui à l’économie locale tout en valorisant un savoir-faire artisanal authentique.

Mais Marrakech sait aussi séduire les visiteurs en quête de modernité. Le reportage met en avant M Avenue, nouveau centre urbain mêlant boutiques de luxe, galeries d’art et gastronomie raffinée. «Nos visiteurs recherchent un Maroc chic et élégant, après avoir goûté à l’authenticité de la médina», explique Sophia Temmar, directrice marketing du lieu.

Selon les chiffres du ministère du Tourisme, le Maroc a enregistré une hausse de 15% des arrivées entre janvier et août 2025 par rapport à la même période en 2024. Marrakech concentre à elle seule 35% de l’activité touristique nationale et près de 10 millions de nuitées annuelles. Pour l’expert Zoubir Bouhoute, «le tourisme connaît un véritable boom à Marrakech et au Maroc. La ville développe des infrastructures adaptées à une clientèle internationale en quête d’expériences haut de gamme.»

Cette croissance rapide soulève toutefois des défis urbains: congestion du trafic, gestion des flux et préservation du patrimoine. Le plan Marrakech 2030 entend y répondre par de nouveaux aménagements, des zones piétonnes et des circuits écologiques.