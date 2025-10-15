Transport aérien: easyJet ouvre une base à Marrakech, une première pour une low-cost en Afrique

Economie

La compagnie britannique easyJet franchit une nouvelle étape dans son développement au Maroc avec l’ouverture annoncée, pour l’été 2026, de sa première base sur le continent africain, à Marrakech. Trois appareils y seront stationnés, marquant un tournant stratégique pour la compagnie comme pour la destination. En parallèle, le transporteur annonce l’ouverture de quatre nouvelles lignes dès l’été 2025: Hambourg, Lille et Strasbourg vers Marrakech, ainsi qu’un vol Genève–Tanger.

Déjà bien implantée au Maroc, notamment depuis les aéroports français, easyJet renforce ainsi sa présence dans un marché en forte croissance. La compagnie dessert actuellement cinq aéroports marocains (Marrakech, Agadir, Rabat, Essaouira et Tanger) et propose 46 lignes au total vers le Royaume.

«Je suis ravi d’annoncer ce partenariat historique et l’établissement d’une nouvelle base à Marrakech», a déclaré Kenton Jarvis, CEO d’easyJet. «Le Maroc est l’un de nos marchés clés et la destination à la croissance la plus rapide hors Europe. Avec cette base, nous allons élargir notre offre loisirs et affaires vers le Maroc depuis davantage de villes européennes».

Selon la compagnie, cette implantation permettra de connecter Marrakech à un plus grand nombre de marchés européens. La base devrait générer une centaine d’emplois directs et plusieurs milliers d’emplois indirects, tout en soutenant la stratégie de croissance du secteur touristique marocain.

EasyJet évoque par ailleurs un «partenariat à long terme» avec l’Office national marocain du tourisme (ONMT), et prévoit un volume de quatre millions de sièges dès la première année d’exploitation de la base.

En parallèle, le transporteur a annoncé l’ouverture de quatre nouvelles lignes dès l’été 2025: Hambourg, Lille et Strasbourg vers Marrakech, ainsi qu’un vol Genève–Tanger. Ces ajouts viennent compléter un réseau déjà dense et confirment la place du Maroc comme l’un des marchés stratégiques d’easyJet.

L’annonce d’easyJet s’inscrit dans un mouvement plus large d’intérêt des compagnies aériennes internationales pour la destination Maroc. Ces dernières années, plusieurs transporteurs européens et nord-américains ont renforcé leurs dessertes vers le Royaume, profitant d’un potentiel touristique en plein essor et d’une stratégie nationale ambitieuse de connectivité aérienne.

Le géant irlandais Ryanair a ouvert ces derniers mois de nouvelles bases opérationnelles à Tanger et Essaouira, tandis que British Airways, Transavia, Vueling, ou encore Air France multiplient les fréquences et les destinations saisonnières. Du côté du long-courrier, United Airlines et Delta relient désormais directement Marrakech aux États-Unis, renforçant l’accessibilité du pays auprès des marchés lointains.

Cet engouement s’explique par la dynamique du tourisme marocain, qui a battu des records en 2024 avec plus de 17 millions de visiteurs, mais aussi par la perspective de la Coupe du Monde 2030, que le Maroc co-organisera avec l’Espagne et le Portugal. À l’approche de l’événement, les investissements dans les infrastructures aéroportuaires et la capacité hôtelière s’intensifient, attirant davantage les grands acteurs du transport aérien.

Par La Rédaction
Le 15/10/2025 à 11h02
