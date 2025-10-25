Sylvie Tellier, Miss France 2002, prolonge l’été à Marrakech

C’est sous le soleil encore doux de Marrakech que Sylvie Tellier a choisi de jouer les prolongations estivales. L’ex-Miss France qui a succédé à Geneviève de Fontenay à la direction du concours des Miss France, de 2007 à 2022, a en effet posté le 24 octobre plusieurs clichés de la ville ocre où elle se trouve actuellement.

Sur son compte Instagram, l’animatrice et chroniqueuse à la télévision prend la pose sur la terrasse d’un café surplombant la place Jemaa El Fna avant d’y déambuler, entre les marchands de jus de fruits et les calèches. Puis, pour faire durer ce moment de déconnexion, rien de tel qu’une pause détente au hammam, suivie d’un tatouage traditionnel au henné et d’un bon thé à la menthe siroté au bord d’une piscine bleu azur.

Lire aussi : Le styliste américain Michael Kors sous le charme de Marrakech

Un voyage au cœur du bien-être que la maman de trois enfants, 47 ans, résume en quatre mots sur sa publication: «Maroc, authenticité, hospitalité, générosité».

Ce n’est pas la première fois que Sylvie Tellier choisit le Maroc pour venir s’y ressourcer. En 2020, elle s’était offert une pause en compagnie de ses trois enfants à Dakhla, où elle avait séjourné dans un surf camp et avait goûté aux joies du kitesurf.