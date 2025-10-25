People

Sylvie Tellier, Miss France 2002, prolonge l’été à Marrakech

L'ex Miss France Sylvie Tellier.

L'ex Miss France Sylvie Tellier.

La reine de beauté française couronnée en 2002 goûte à quelques jours de vacances à Marrakech.

Par La Rédaction
Le 25/10/2025 à 10h15

C’est sous le soleil encore doux de Marrakech que Sylvie Tellier a choisi de jouer les prolongations estivales. L’ex-Miss France qui a succédé à Geneviève de Fontenay à la direction du concours des Miss France, de 2007 à 2022, a en effet posté le 24 octobre plusieurs clichés de la ville ocre où elle se trouve actuellement.

Sur son compte Instagram, l’animatrice et chroniqueuse à la télévision prend la pose sur la terrasse d’un café surplombant la place Jemaa El Fna avant d’y déambuler, entre les marchands de jus de fruits et les calèches. Puis, pour faire durer ce moment de déconnexion, rien de tel qu’une pause détente au hammam, suivie d’un tatouage traditionnel au henné et d’un bon thé à la menthe siroté au bord d’une piscine bleu azur.

Lire aussi : Le styliste américain Michael Kors sous le charme de Marrakech

Un voyage au cœur du bien-être que la maman de trois enfants, 47 ans, résume en quatre mots sur sa publication: «Maroc, authenticité, hospitalité, générosité».

Ce n’est pas la première fois que Sylvie Tellier choisit le Maroc pour venir s’y ressourcer. En 2020, elle s’était offert une pause en compagnie de ses trois enfants à Dakhla, où elle avait séjourné dans un surf camp et avait goûté aux joies du kitesurf.

Par La Rédaction
Le 25/10/2025 à 10h15
#Marrakech#People

LEs contenus liés

People | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

People

Dans la médina de Marrakech, Manal Benchlikha pose pour la magazine «Vogue Arabia»

People | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

People

L’acteur espagnol Miguel Ángel Silvestre sous le charme de Marrakech

People | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

People

Endrick, l’attaquant du Real Madrid, et son épouse, fêtent leur première année de mariage à Marrakech

People | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

People

Le tennisman canadien Félix Auger-Aliassime a épousé la cavalière marocaine Nina Ghaibi à Marrakech

People | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

People

Mel B révèle la touchante raison pour laquelle elle a choisi de célébrer son mariage au Maroc

People | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

People

Julie Pietri, star de la chanson française des années 80, en vacances au Maroc

People | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

People

Le styliste américain Michael Kors sous le charme de Marrakech

People | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

People

French Montana et la princesse dubaïote Sheikha Mahra se sont fiancés

Articles les plus lus

1
Résolution sur le Sahara: pourquoi le régime d’Alger a raison de trembler… et de ne pas voter
2
Officiel. La Fatwa sur la Zakat mise en ligne
3
Je veux une bague, mon seigneur!
4
Santé: la directrice régionale de Rabat relevée de ses fonctions
5
Au cœur du réacteur de l’IMA, l’épicentre des talents marocains dans le secteur aéronautique
6
Panique à Alger: «l’intégration au Maroc» devient, soudain, une option pour le Polisario
7
Najib Akesbi, ou la nostalgie d’un Maroc qu’on ne reconnaît plus
8
«La base la plus adéquate, sérieuse, crédible et réaliste»: la Belgique soutient le plan d’autonomie du Sahara sous souveraineté du Maroc et agira en conséquence
Revues de presse

Voir plus