French Montana et la princesse dubaïote Sheikha Mahra se sont fiancés

French Montana et la princesse Sheikha Mahra, à Paris, au mois de juin 2025, lors de la Fashion Week.

La nouvelle des fiançailles du rappeur marocain et de la princesse dubaïote a été révélée dans la presse américaine après leur voyage au Maroc.

Le 28/08/2025 à 13h32

La nouvelle des fiançailles de French Montana et de Sheikha Mahra Al Maktoum a été annoncée par le site américain TMZ. Le média spécialisé dans la vie des célébrités a ainsi publié cette information en se basant sur une déclaration en exclusivité faite par un collaborateur du rappeur marocain qui brille aux États-Unis.

«D’après un représentant de French, le couple s’est fiancé pendant la fashion week de Paris en juin», explique l’article. «La date exacte du mariage et les détails sont en cours de finalisation, mais les deux familles sont impatientes».

Lire aussi : A Marrakech, French Montana et la princesse dubaïote Sheikha Mahra Al Maktoum affichent leur nouvelle romance

Il y a quelques jours, le couple se trouvait au Maroc, où il a été aperçu et filmé à de nombreuses reprises à Bouznika et Marrakech.

Depuis le mois d’octobre 2024, quelques mois après l’annonce du divorce de la fille de l’émir de Dubaï, Mohammed Ibn Rashid Al Maktoum, avec son ex-mari, le prince Mana bin Mohammed bin Rashid, les clichés de French Montana en compagnie de la princesse dubaïote se sont multipliés, tout autant que les séjours de l’artiste à Dubaï.

Lors de la dernière fashion week parisienne en juin, la rumeur d’une idylle avait toutefois pris de l’ampleur après la parution sur les réseaux sociaux de clichés illustrant le couple marchant main dans la main à Paris, ou encore attablé dans un restaurant marocain où French Montana a ses habitudes.

Cette nouvelle éclaire d’un jour nouveau la photo publiée en juin par Sheikha Mahra dans sa story Instagram, prise à Paris. Le cliché, montrant leurs mains tenant un cadenas, symbolisait en fait leurs fiançailles.

