A Marrakech, French Montana et la princesse dubaïote Sheikha Mahra Al Maktoum affichent leur nouvelle romance

Le natif de Casablanca, précédemment en couple avec Khloé Kardashian en 2014, semble avoir retrouvé l’amour dans les bras de Sheikha Mahra. Aperçus et filmés il y a quelques jours à Bouznika, c’est cette fois-ci à Marrakech que French Montana a posé ses valises pour des vacances en compagnie de la fille de l’émir de Dubaï, Mohammed Ibn Rashid Al Maktoum, et de Zoe Grigorakos, d’origine grecque.

La présence du couple sur la place Jemâa El Fna, attablé à l’une des guinguettes pour dîner, a suscité un véritable engouement. Dans l’une des nombreuses vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux, on aperçoit French Montana pousser la chansonnette avec les serveurs et esquisser quelques pas de danse, sous le regard amusé de sa compagne et les applaudissements de la foule.

Dans une autre séquence diffusée en ligne, on aperçoit le couple flânant dans les ruelles de la ville ocre, entouré de plusieurs gardes du corps. Entre une bouchée de sandwich et une tendre étreinte, French Montana et Sheikha Mahra affichent une complicité qui n’a pas échappé aux passants.

Depuis quelques mois, les clichés de French Montana en compagnie de la princesse dubaïote se sont multipliés, tout autant que les séjours de l’artiste à Dubaï.

Aperçus ensemble lors de différents évènements, le couple avait fait sensation en octobre 2024, alors que le rappeur se trouvait à Dubaï et accompagnait la princesse dans le cadre de différents évènements prestigieux sans que toutefois ne transparaisse la nature de leur relation.

Lors de la dernière fashion week parisienne, en Juin 2025, la rumeur d’une idylle avait toutefois pris de l’ampleur après la parution sur les réseaux sociaux de clichés illustrant le couple marchant main dans la main à Paris.

Sur un autre cliché, le couple se trouvait dans un restaurant marocain de la ville, où French Montana a ses habitudes.

Un cliché intrigant avait d’ailleurs été publié à la même période sur le compte Instagram de Sheikha Mahra. En story, on distinguait deux mains serrant un cadenas devant la tour Eiffel, accompagné d’un émoji en forme de cœur, laissant planer le mystère sur l’identité de son compagnon.

Sheikha Mahra n’est pas une inconnue du grand public. En 2024, elle avait défrayé la chronique en annonçant sur Instagram son divorce d’avec le prince Mana bin Mohammed bin Rashid, à peine un an après leur mariage célébré en avril 2023. Cette séparation faisait suite aux infidélités de son époux, avec lequel elle avait eu une fille, née le 1er mai 2024.

Dans un message publié sur ses réseaux sociaux, elle écrivait alors: «Cher mari, comme tu es occupé avec d’autres personnes, je déclare par la présente notre divorce. Je divorce de toi, je divorce de toi, et je divorce de toi».

Une formulation qui fait référence au «triple talaq», une pratique désapprouvée par de nombreux érudits et condamnée par des pays à majorité musulmane, qui permet à un mari de divorcer de sa femme en prononçant «talaq» (divorce) trois fois d’affilée, mettant ainsi fin au mariage de manière instantanée et irrévocable.

Au-delà du caractère controversé de cette pratique, le fait qu’une femme s’en soit emparée a suscité un large débat et fait couler beaucoup d’encre.

D’autant que Sheikha Mahra ne s’est pas arrêtée en si bon chemin et a annoncé le lancement de sa nouvelle ligne de parfums quelques jours plus tard, baptisée sans surprise: «Divorce».