Mel B révèle la touchante raison pour laquelle elle a choisi de célébrer son mariage au Maroc

Mel B. et Rory McPhee, lors de leur cérémonie de mariage célébrée au Palais Selman à Marrakech, le 3 août 2025.

Quelques mois après avoir épousé en secondes noces Rory McPhee, lors d’une cérémonie organisée en premier lieu à Londres puis à Marrakech, l’ex-Spice Girl a révélé les raisons pour lesquelles son choix s’est porté sur le Maroc.

Par La Rédaction
Le 17/09/2025 à 09h30

Après une première cérémonie organisée à la cathédrale Saint-Paul de Londres, le 5 juillet dernier, c’est à Marrakech que Mel B et Rory McPhee ont donné rendez-vous à leurs proches pour une deuxième célébration de mariage.

Dès le 3 août, les convives se sont ainsi réunis au Palais Selman où étaient organisés un dîner de bienvenue, la cérémonie et la réception, ainsi qu’un déjeuner.

Pourquoi Marrakech? Si Mel B et ses anciennes acolytes des Spice Girls avaient déjà opté pour la ville ocre afin d’y célébrer les 40 ans de David Beckham en 2015, c’est cette fois-ci une raison très personnelle qui a motivé ce choix.

Lire aussi : Les images du somptueux mariage de Mel B., membre des Spice Girls, à Marrakech

En effet, a-t-elle révélé dans les colonnes du New York Post en une touchante confidence, «c’était le dernier endroit où j’ai passé des vacances avec mon père avant sa mort». «C’est un endroit très spécial pour moi», a expliqué l’ex-Spice Girl de 50 ans, dont le père est décédé d’un cancer du myélome en 2017, à l’âge de 63 ans.

À ses yeux, il n’y avait donc pas de meilleure destination pour ses noces. «La culture, la nourriture, les gens et la musique. C’est un véritable paradis», a-t-elle déclaré dans une déclaration d’amour au Maroc.

