Les images du somptueux mariage de Mel B., membre des Spice Girls, à Marrakech

Mel B. et Rory McPhee, lors de leur cérémonie de mariage célébrée au Palais Selman à Marrakech, le 3 août 2025.

Mel B. et Rory McPhee, lors de leur cérémonie de mariage célébrée au Palais Selman à Marrakech, le 3 août 2025.

Mel B., membre du groupe phare des années 90 a convolé en justes noces au Maroc pour y célébrer la deuxième partie de son mariage. Un évènement spectaculaire célébré sous le ciel de Marrakech.

Le 25/08/2025 à 09h41

Après avoir épousé le coiffeur britannique Rory McPhee à la cathédrale Saint-Paul de Londres, le 5 juillet dernier, c’est à Marrakech que la star britannique de 50 ans et son époux ont souhaité célébrer la deuxième partie de leur mariage en compagnie de leurs proches.

Écrin de cette célébration de l’amour, le palais Selman a abrité les festivités pendant trois jours, dès le 3 août, avec au programme un dîner de bienvenue, la cérémonie et la réception, ainsi qu’un déjeuner de mariage.

Lire aussi : Mel B, membre des «Spice Girls», célèbrera son mariage au Maroc

Le jour J, la cérémonie de mariage de Mel B. s’est déroulée le long de la piscine de 80 mètres de l’établissement marrakchi. Sur le bassin avait été installé un podium blanc bordé de fleurs rouges, aux couleurs du bouquet et de la robe de la mariée signée Justin Alexander et réalisée en collaboration avec Evelie Bridal.

Flamboyante, les mains et les pieds ornés de tatouages au henné, dans la plus pure tradition marocaine, l’ex Spice Girl a remonté l’allée à l’extrémité de laquelle son mari l’attendait, entouré des garçons et demoiselles d’honneur. Après avoir échangé leurs vœux, le couple de jeunes mariés et leurs invités ont eu un droit à un incroyable feu d’artifices.

Un mariage des mille et une nuits, dont les photos ont été publiées en exclusivité dans le magazine people britannique Hello, et auquel n’a pas manqué d’assister l’une des membres des Spice Girls, Mel C. Si celle-ci n’était pas présente au mariage londonien de son amie, au même titre que Victoria Beckham et Geri Halliwell, Mel C. faisait partie des invités les plus attendus de ce mariage. Réunies pour l’occasion, les deux comparses ont enflammé la piste de danse et se sont livrées à une interprétation improvisée du hit de leur ancien groupe: Holler.

