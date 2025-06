Marrakech, le refuge estival de Nawell Madani

L'humoriste, actrice et réalisatrice belgo-algérienne Nawell Madani.

Après avoir passé ses précédentes vacances en Tunisie, puis en Algérie, son pays d’origine, Nawell Madani a, cette fois-ci, mis le cap sur Marrakech.

Sur son compte instagram, l’humoriste qui avait participé au Marrakech du Rire en 2022, a posté quelques clichés de son séjour en famille. Nawell Madani a notamment mis en scène son époux, Djebril Zonga, dans une série de clichés et de vidéos.

Le mannequin et acteur français pose ainsi devant l’objectif de sa femme afin de présenter un ensemble fleuri issu de la nouvelle collection de la marque de mode Erebya dont elle est la directrice de la création.

Sur le site de la marque, Djebril Zonga prête également sa plastique à la présentation de la collection conçue par Nawell Madani qui «s’est inspirée des couleurs des terres authentiques et des paysages où il fait bon vivre pour dessiner des silhouettes inédites et confortables à la fois, pour un jour et puis un autre», indique le site officiel de Erebya.