Soleil, «duende» et sérénité: Rosalía partage son escapade à Marrakech

C’est à Marrakech que Rosalía, icône de la scène musicale internationale, a posé ses valises le temps d’un séjour ensoleillé. Depuis la ville ocre, la chanteuse catalane qui bouscule les codes du flamenco avec maestria, a partagé quelques clichés de son escapade sur Instagram, offrant à ses fans un aperçu de ses moments de détente à la Marocaine.

Entre étals de pâtisseries locales et vues emblématiques de la place Jemaâ El Fna, Rosalía, l’interprète de Di mi nombre se prête volontiers au jeu du tourisme. Balade en médina, instantanés colorés et ambiance orientale: la star espagnole semble savourer chaque moment de son escapade marrakchie.

L’artiste qui compte des millions de fans à travers le monde, et est suivie par près de 27 millions de personnes sur Instagram, a également pris la pose dans les rues de Marrakech avec ses fans.

Rosalía a enflammé les scènes des plus grands festivals internationaux, de Lollapalooza à Coachella, imposant son style unique entre flamenco, rap et électro. Depuis 2020, elle enchaîne les collaborations prestigieuses avec des artistes de renom tels que Travis Scott, The Weeknd ou encore Billie Eilish. Même Madonna ne tarit pas d’éloges à son sujet. Et cette année, la chanteuse catalane franchit une nouvelle étape en rejoignant le casting très attendu de la saison 3 de Euphoria, la série culte produite par Zendaya.