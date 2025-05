Le Chef Norbert Tarayre, animateur star de la chaine française M6, ouvre un restaurant à Marrakech

Révélé au grand public lors de la troisième saison de l’émission «Top Chef», en 2012, Norbert Tarayre est depuis devenu une figure du paysage audiovisuel français. La même année, il rejoint le groupe M6 et anime depuis de nombreuses émissions culinaires, à l’instar de «Norbert et Jean: Le Défi», «Norbert, commis d’office» ou encore «La Meilleure Boulangerie de France».

Star du petit écran, il n’en délaisse pas moins sa vraie passion, la cuisine. On le retrouve désormais au prestigieux établissement de l’Avenue George V, Le Prince de Galles, pour lequel il offre une nouvelle interprétation des incontournables plats de bistrot.

Lire aussi : Depuis Marrakech, le chef Cyril Lignac clame son amour pour la cuisine marocaine

Mais plus récemment, le Chef Norbert Tarayre a décidé de donner une dimension internationale à sa cuisine, en annonçant sur son compte Instagram, l’ouverture de son prochain restaurant, au Maroc, à Marrakech.

Le 18 mai, celui-ci a ainsi partagé plusieurs photos de son séjour dans la ville ocre, entre ballades dans la médina et dégustation de saveurs marocaines en accompagnant ces clichés de l’annonce de son nouveau projet: «C’est avec une joie immense que je vous annonce l’ouverture prochaine de mon restaurant au Maroc à Marrakech! La culture et la gastronomie marocaines sont très inspirantes. Et j’ai une affection particulière pour ce pays! J’ai saisi cette opportunité après avoir rencontré des personnes incroyables sur place. On va vivre une très belle aventure», écrit ainsi Norbert Tarayre avec la promesse de plus d’informations à venir sur ce nouveau projet.