La fleur d’oranger de l’Ourika, au cœur du nouveau parfum d’YSL Beauty

«Libre l‘eau nue», nouvelle fragrance d’YSL Beauty, est la promesse d’une escapade sensorielle en Méditerranée. Gorgé de soleil, ce premier parfum sans alcool d’Yves Saint Laurent sublime la peau d’un éclat radieux.

Grâce à une technologie unique huile-en-eau, la formule capture le parfum brut des ingrédients du bassin méditerranéen, comme s’ils venaient d’être cueillis de leurs arbres. C’est en l’occurrence dans les jardins collectifs YSL d’Ourika qu’a été cueillie la fleur d’oranger qui se révèle dans le sillage éclatant de la mandarine verte et la bergamote de Calabre qui offrent des notes fraiches et vivifiantes.

Pour la première fois chez YSL, la fleur d’oranger du Maroc est travaillée en essence et en extrait végétal, afin de libérer toute sa puissance & sa sensualité dès la première vaporisation jusqu’à la fin de la journée.

Depuis 2014, au sein des Jardins collectifs de l’Ourika, véritable laboratoire de l’environnement et de la biodiversité, ​les plantes sont cultivées par une coopérative de femmes, en suivant des méthodes de cultures biologique et régénérative, défient les climats les plus extrêmes pour faire naitre des innovations plus durables.

En soutenant la création de cette coopérative féminine, Yves Saint Laurent Beauté entretient ainsi le dialogue ininterrompu avec les​ femmes, en qui le couturier voyait des héroïnes libres et audacieuses.​ Au-delà de l’univers du luxe et du glamour, ce programme social promeut le savoir-faire local, favorise l’indépendance financière des femmes, et insuffle une dynamique de changement dans la région.​