La marque australienne Alémais choisit Marrakech pour le défilé de sa nouvelle collection, hommage à l’artisanat marocain

Dans un décor qui célèbre l’artisanat marocain, avec au premier plan la beauté des zelliges marocains, la finesse du plâtre et du bois ciselé, la marque australienne Alémais a organisé son premier défilé à l’échelle internationale.

Organisée le 22 mai à Marrakech, la présentation de sa collection Croisière printemps-été 2026 s’est tenue dans le splendide cadre du Musée de l’art culinaire de Marrakech, qui a offert le plus beau des écrins à la marque connue pour son utilisation des fibres biologiques et durables comme le chanvre, le ramie et le lien, pour ses tissus aériens, habillés d’imprimés éclectiques, au style rétro.

Alémais dont les collections s’inspirent de la terre, des couleurs du cosmos et des voyages, tout en mettant un point d’honneur à respecter l’artisanat et les techniques traditionnelles, a ainsi trouvé en Marrakech une véritable source d’inspiration. Le décor de la ville ocre reflétait en effet à la perfection l’attachement de la marque pour les textures naturelles et les couleurs vibrantes.

La créatrice australienne a conçu le défilé de manière à consolider sa vision de l’héritage et de l’artisanat tout en célébrant le savoir-faire local avec des tons ensoleillés, des superpositions fluides et des imprimés texturés évoquant la spontanéité et l’artisanat.

Mêlant mode, art et traditions locales, la nouvelle collection de Alémais a été créée en collaboration avec Laurence Leenaert, artiste belge établie au Maroc, fondatrice de la marque de lifestyle LRNCE, basée à Marrakech depuis 2013 et spécialisée dans le fait main et plus précisément la production de céramiques, textiles, prêt-à-porter et articles pour la maison, conçus avec des artisans marocains et célébrant l’artisanat local.