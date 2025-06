Jean Paul Gaultier célèbre trois de ses parfums emblématiques à Marrakech

Il y a quelques jours, Jean Paul Gaultier a réuni quelques happy few à Marrakech pour un week-end festif. Au programme, repas de fête, animations traditionnelles marocaines et shopping dans la médina de la ville ocre.

Mais la trentaine d’acteurs, mannequins et influenceurs conviés par le célèbre couturier français qui compte parmi ses plus grandes fans la chanteuse américaine Madonna, était avant toute chose conviés afin de célébrer et mettre en lumière dans le cadre de shootings les parfums signatures de la maison Jean Paul Gaultier: Le Male Elixir, Absolu et Gaultier Divine Le Parfum.

C’est au sein du Palais Amanjana que Jean Paul Gaultier a rassemblé ses convives, logés dans de splendides villas privées, avec pour toile de fond les oliveraies, les palmeraies et l’Atlas.