La chanteuse espagnole Rosalia déclare sa flamme à Marrakech

Il y a quelques jours, Rosalia, phénomène de la scène musicale actuelle, publiait sur son compte Instagram des clichés de ses vacances à Marrakech, entre ballade sur la place Jamaâ El-Fna et séances photos avec des fans dans la médina. Sous le charme de la ville, la chanteuse catalane qui réinvente le flamenco en n’hésitant pas à le fusionner avec des styles électro et R’N’B’, a cette fois-ci partagé son ressenti sur son compte Instagram.

Dans une publication sur son compte Instagram datant du 22 juin 2025, la chanteuse Rosalia a rendu hommage à Marrakech où elle a passé quelques jours de vacances.

En commentaire d’une série de photos illustrant son séjour marocain, Rosalia a pris la plume pour rendre hommage à la ville ocre. «Au revoir Marrakech, ville à laquelle appartient mon cœur à partir d’aujourd’hui, où le ciel brûle toujours car la nuit commence le jour et le jour commence la nuit. Là où le rouge est plus rouge et où les oiseaux se disputent l’air comme les amants se disputent en s’embrassant. Ici, on s’habille, on prie et on fume avec plus de grâce qu’ailleurs et quiconque dit le contraire ment. Ville où les yeux ne se reposent jamais et où la beauté s’accumule, où les murs ont des poches et sentent toujours le jasmin et tout ce qui est bon. À Marrakech l’alarme de Dieu sonne 5 fois par jour et une voix au loin vous rappelle ce qui est important. Où il semble que rage et finesse, noblesse et ironie ou tranchant et caresse aient toujours fait bon ménage. Comme tu es belle Marrakech, j’espère qu’un jour je marcherai à nouveau dans tes rues. Pour l’instant, une intuition souterraine, un merci et à bientôt».

Une déclaration d’amour qui sonne comme un poème et que n’ont pas manqué d’apprécier à sa juste valeur quelques personnalités marocaines de la diaspora à l’instar de la Top maroco-égyptienne Imaan Hammam ainsi que le footballeur Achraf Hakimi.