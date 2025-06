Une célèbre émission de télé-réalité australienne en tournage à Marrakech

Marrakech sera le prochain terrain de jeu de SAS Australia: Who Dares Win, un programme télévisé très suivi en Australie et au Royaume-Uni, qui met en scène des célébrités suivant un entraînement militaire mené par d’anciens soldats des forces spéciales.

Alors que le doute planait encore sur la production d’une prochaine saison, le quotidien britannique The Daily Mail a annoncé l’arrivée du casting de la nouvelle série, en pleine refonte, au Maroc.

Rebaptisée SAS Hotel, la nouvelle saison promet un virage radical. Exit le format classique: le programme se présente désormais comme un croisement audacieux entre Who Dares Wins, la version originale de la série, et The White Lotus, la série culte qui pose ses intrigues dans des hôtels de luxe aux quatre coins du globe.

Douze personnalités (six venues du Royaume-Uni et six d’Australie) s’apprêtent à relever une série d’épreuves extrêmes censées éprouver leur endurance physique autant que leur fibre patriotique.

Côté australien, le casting compte notamment Jessica Power, icône de la téléréalité, la chanteuse et actrice Natalie Bassingthwaighte, ainsi que Ryan Maloney, figure emblématique de la série Neighbours.

Du côté des célébrités britanniques arrivées en même temps au Maroc, le mystère plane encore quant à leur identité mais on annonce d’ores et déjà des stars du sport, des figures connues de la télévision britannique ainsi que des acteurs.

Le tournage qui débute en ce moment à Marrakech se terminera dans quatre semaines, aux alentours du 2 août.