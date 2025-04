«The White Lotus»: Marrakech, prochain lieu de tournage de la 4ème saison de la série à succès?

«Dans une station balnéaire au paysage de carte postale, des clients profitent de leurs vacances dans un cadre idyllique, pris en charge par un personnel des plus agréables et serviables. Mais très vite, il devient clair que le bonheur apparent et les sourires de façade sont trompeurs»… Redoutablement efficace, le pitch de «The White Lotus», la nouvelle série américaine à succès de HBO, n’en finit pas de faire des émules à travers le monde.

Avec trois saisons au compteur, chacune tournée dans un pays différent, les spéculations des aficionados de la série vont bon train sur le prochain lieu de tournage de la quatrième saison. Après avoir été tournée à Hawaï, en Sicile et en Thaïlande, il se pourrait que Mike White, son créateur, opte pour le Maroc et plus précisément pour Marrakech, avance The Daily Mail, comme prochain lieu de tournage.

«Mike veut faire une saison sur chaque continent. Il a visité Hawaï, l’Italie et maintenant la Thaïlande. Il déteste la neige, donc il ira probablement en Afrique ou en Australie. Personne ne pense que ce sera l’Antarctique. La quatrième saison a déjà été commandée et l’Afrique est la favorite», a ainsi déclaré une source proche de HBO à la publication britannique.

«Elle a tout ce que les fans de ‘The White Lotus’ attendent: de la chaleur, des lieux exotiques et des décors spectaculaires. Marrakech offre chaleur et intrigue. Rien n’est encore décidé, mais Mike penche pour l’Afrique», ajoute cette même source.

Si Marrakech, grande favorite, était choisie comme lieu de tournage, l’intrigue se déroulerait dans ce cas-là au Four Seasons de la ville ocre, l’équipe de production ayant conclu un contrat de plus de 30 millions de dollars en 2021 pour tourner exclusivement dans les établissements de la chaine Four Seasons à travers le monde.

Selon le Daily Mail, l’établissement marrakechi serait «fortement envisagé», celui-ci présentant de nombreux avantages. «Il y a des jardins mauresques, le souk, les jardins Yves Saint-Laurent à proximité, des spas et une kasbah avec vue sur les montagnes de l’Atlas. Que demander de plus?», est-il ainsi énuméré comme autant d’arguments jouant en la faveur de l’établissement et de la ville.

Toutefois, Marrakech n’est pas la seule favorite. Autre candidat sérieux dans un tout autre registre, le parc national du Serengeti en Tanzanie, qui abrite un Four Seasons spécialisé dans le glamping, soit du camping glamourisé dans un cadre à la fois naturel et luxueux.

«Mike adore l’idée d’aller en Afrique. Il parlait d’Égypte et d’un safari. Plusieurs destinations sont envisagées», poursuit la même source.