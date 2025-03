Cinéma: John Cena et Jessica Biel à Casablanca et Erfoud pour le tournage de «Matchbox»

Le tournage du film d’action «Matchbox», mettant en vedette les stars hollywoodiennes John Cena et Jessica Biel, est actuellement en cours au Maroc. Le tournage a débuté aux États-Unis, avant que l’équipe ne se rende au Maroc. Des scènes ont abord été filmées quatre jours durant à Erfoud, et le tournage se poursuit actuellement à Casablanca, où il devrait durer jusqu’au 22 mars, apprend-on auprès d’une source de la production.

🇲🇦🇺🇸 John Cena, star du catch et du cinéma américain, est actuellement au Maroc pour le tournage du film d'action « Matchbox ».



Le tournage a débuté aux États-Unis, puis s'est déplacé au Maroc, avec des scènes tournées à Erfoud et actuellement à Casablanca, jusqu'au 22 mars. pic.twitter.com/yXUOcc8EmB — Le360 (@Le360fr) March 14, 2025

Plusieurs lieux emblématiques ont été exploités pour le tournage à Casablanca, notamment l’avenue Mohamed Diouri, où l’équipe s’est installée durant trois jours. Ce vendredi 14 mars, l’équipe devrait se déplacer vers le centre-ville, avant de poursuivre le tournage en intérieur dans des hôtels prestigieux comme le Royal Mansour Casablanca, puis le Mazagan Beach & Golf Resort à El Jadida.

Concernant les acteurs présents au Maroc pour tourner leurs scènes, notre source indique que John Cena est accompagné de Jessica Biel, Arturo Castro, Sam Richardson, Diora Baird et Daniel Bernhardt. Le casting comprend également des acteurs moins connus, comme Millie Fanny et Tornike Kirtchani.

Le film est réalisé par Sam Hargrave, cascadeur reconverti à la réalisation, qui a notamment signé les deux épisodes de l’actioner «Tyler Rake», diffusés sur Netflix. La production au Maroc est assurée par Kasbah Films, dirigée par Karim Debbagh.

Le film «Matchbox» tire son inspiration de la célèbre marque éponyme de voitures miniatures, créée en 1953 par l’Américain Jack Odell en 1953. Ce dernier avait choisi cette appellation car ses produits étaient conçus pour tenir dans des boîtes d’allumettes (Matchbox en anglais).

La trame du long-métrage suit un groupe d’anciens amis qui se réunissent pour affronter une catastrophe mondiale et redécouvrir les liens qui les unissent à travers leur périple. Bien que peu de détails aient été révélés sur le scénario, le film se classe dans la catégorie films thrillers et d’action, dans la lignée directe de la franchise «Fast and Furious».