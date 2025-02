Cinéma. Matt Damon aperçu à Ouarzazate, Ulysse à pied d’œuvre

Matt Damon a été aperçu en train de déjeuner dans le restaurant «The Full sun» de Ouarzazate. Non, l’acteur américain n’est pas en vacances. Aucun répit au menu, puisqu’il incarne le légendaire Ulysse dans The Odyssey, le nouveau film de Christopher Nolan, actuellement en tournage au Maroc. Il n’en est pas à son premier fait d’armes avec le cinéaste à succès, puisqu’il avait déjà joué dans Interstellar.

Après des séquences tournées à Essaouira et Marrakech, l’équipe du film a posé ses valises à Ouarzazate, plus précisément dans le village fortifié d’Aït Ben Haddou, où des décors ont été spécialement construits.

L’équipe du film tournera encore cinq jours sur place avant de se déplacer au Royaume-Uni et sur l’île de Favignana, en Sicile. Fidèle à son approche favorisant les effets spéciaux pratiques, Nolan prévoit de tourner la scène du Cyclope sans recours au CGI. A cet effet, une marionnette mécanique de 6x6 mètres sera construite dans la grotte de Nestor, en Grèce.

Lire aussi : «Gladiator II» de Ridley Scott au cinéma: les coulisses et indiscrétions du tournage au Maroc

The Odyssey est produit par Christopher Nolan et sa collaboratrice de longue date – et épouse – Emma Thomas, via leur société de production Syncopy Inc. Le film est distribué par Universal Pictures. Du côté marocain, Zakaria Alaoui et Zak Prod assurent la production exécutive.

La sortie du film est prévue le 17 juillet 2026.