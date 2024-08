Tournage à Casablanca du téléfilm «Bini ou Binek» avec 45 acteurs sur le plateau

Le téléfilm «Bini ou Binek» est produit par Al Aoula, et exécuté par DS PROD. Dans un entretien pour Le360, le réalisateur et producteur Driss Sawab a révélé quelques détails de ce drame romantique. L’histoire tourne autour de deux jeunes qui vivent une histoire d’amour romantique, et envisagent de se marier.

Cependant, au fil de leur relation, ils font face à de nombreux obstacles qu’ils doivent contourner pour réaliser leur rêve.

Ce téléfilm regroupe environ 45 acteurs. «C’est un grand défi. C’est très difficile de diriger autant d’acteurs sur un seul et même plateau. Sans oublier que le budget alloué est limité à un million de dirhams», déclare Driss Sawab.

Le film met en vedette une brochette d’acteurs et d’actrices dont on citera Rabii Skalli, qui joue aux côtés de Zineb Alami, Kamal El Kadimi, Abderrahim El Menyari et Hamida El Youssoufi.

Zineb Alami a fait part de son bonheur de collaborer à nouveau avec le réalisateur Driss Sawab après avoir joué dans son film «Hôtel Casablanca». Dans «Bini ou Binek», elle interprète le personnage de la fille unique qui tombe amoureuse d’un jeune homme et souhaite faire sa vie avec lui.

L’acteur Abderrahim El Menyari a déclaré qu’il jouait un père qui s’inquiète trop pour sa fille. Un rôle nouveau pour lui, car il interprète le personnage d’un homme âgé qui tente de protéger sa fille des difficultés auxquelles elle fait face.

L’actrice Hamida El Youssoufi joue quant à elle le rôle de Hasna, la mère de l’héroïne.