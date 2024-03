Sur 2M et Al Aoula, l’audience TV des trois premiers jours de ramadan

Ramadan est un mois de forte consommation à la télévision. Cette année, les deux chaînes 2M et Al Aoula ont fait des résultats d’audience presque similaires en prime time, à savoir entre 18h30 et 21h15. Une part d’audience de 34,4% pour 2M contre 32,6% pour Al Aoula. Un léger écart de 2%. C’est ce que rapporte le Centre interprofessionnel d’audimétrie médiatique (CIAUMED) dans son dernier rapport publié sur son site internet et consacré à l’audience des trois premiers jours du ramadan.

Sur Al Aoula, la sitcom «Ach Hada» est la plus regardée puisqu’elle a cumulé 10.809.000 spectateurs et a obtenu une part d’audience de 32,6%. Celle-ci est talonnée de près par la série à succès «Dar Nssa», réalisée par Samia Akariou, qui réunit une belle brochette d’actrices dont on citera Nora Skalli, Fatim Zahra Qanboua, Meryem Zaïmi, Ibtissam Laroussi et a été regardée par 9.528.000 téléspectateurs, pour une part d’audience de 37,4%.

Enfin, sur Al Aoula, on peut évoquer également le succès de la série «Ouled Yzza» avec l’actrice Dounia Boutazout, programmée juste avant le Journal télévisé arabophone, suivie par 9.467.000 téléspectateurs et cumulant 38,2% de part d’audience.

Sur 2M cette fois-ci, «Jib Darkom», sitcom avec Abdellah Ferkous, Aziz Hattab et Maria Nadim, a été vue par 12.386.000 spectateurs et une part d’audience de 38%. Elle est suivie dans le classement des audiences par la série «Joug Wjouh» réalisée par Mourad Khaoudi.

La série «Bnat El Hadid», avec à l’affiche Fatima Zahra Bennacer et Salwa Zarhane pour ne citer que ces actrices, a été vue par 8.156.000 spectateurs et se prévaut d’une part d’audience de 29,6%.