Télévision: 2M dévoile sa grille de programmes du ramadan

La série "Jouj Wjouh", la sitcom "Jib Dakota" et la mini-série "Achayatine La Tatoub" qui seront diffusées sur 2M durant le mois de ramadan.

La chaîne TV 2M vient de lever le voile sur la grille de ses programmes pour le ramadan, proposant aux téléspectateurs, comme de tradition, une grande variété d’émissions et de séries concoctées spécialement pour le mois sacré.

Grande nouvelle: Hassan El Fad fait son grand retour sur le petit écran, avec un programme inédit intitulé «FEDTV 3». Fidèle à la veine burlesque de l’artiste, l’émission promet, chaque jour à 18h50, des moments humoristiques mettant en scène une pléiade de personnages désormais familiers aux Marocains.

"Achayatine La Tatoub", chaque dimanche à 21h45

À 19h05, les téléspectateurs pourront se plonger dans l’univers hilarant de «Jib Darkom!», une sitcom mettant en vedette Aziz Hattab, Maria Nadim et Abdellah Ferkous. Elle est suivie, en deuxième partie de soirée (19h45), par «Jouj Wjouh», une série au ton plus sérieux, faite de récits sociaux poignants portés par un solide casting incluant Aziz Dadas, Majdouline Idrissi et Dounia Boutazout.

Le menu quotidien se poursuit, à 20h20, avec la saga familiale «Bnat Al Hadid». Écrite par Fatine Youssfi et réalisée par Alâa Akaâboune, la série transportera les téléspectateurs au cœur de Casablanca, avec une brochette d’actrices composée de Fatima Zahra Bennacer, Salwa Zarhane, Amine Ennaji et Ibtissam Laaroussi.

Enfin, la mini-série «Achayatine La Tatoub» offrira chaque dimanche, à 21h45, une immersion intense dans un drame social haletant. Avec un casting comprenant entre autres Rabi El Kati et Zineb Oubeid, cette production narre l’histoire de Abdessalam, homme qui a quitté son village pour devenir guérisseur en ville, et qui exploite les réseaux sociaux pour ses propres desseins.