Ramadan à la TV: Al Aoula annonce sa programmation

Al Aoula vient de révéler sa grille du ramadan 2024. Et les téléspectateurs ont la promesse d’avoir l’embarras du choix. En tête d’affiche figure «Dar Nsa», une série réalisée par la talentueuse Samia Akariou et portée par un casting d’illustres acteurs du calibre de Nora Skalli, Meryem Zaïmi, Fatima Zahra Qanboua, Ibtissam Laaroussi, Yassine Ahjam, Driss Roukhe….

Également au menu, de l’humour, un incontournable du ramadan à la télévision. Des séries hilarantes à l’image de «Ouled Izza» qui sera diffusée tous les jours à 18h30 avec Dounia Boutazout, ou la série «Ach Hada» avec Ferkouss, Souad Khouyi, Sahar Seddiki, Abdessamad Miftah El Kheir programmée tous les jours à 19h10 ou encore l’emblématique «Salah et Fati» qui fait son come-back pour une nouvelle saison ce ramadan.

Du lundi au dimanche, le grand public aura l’occasion de découvrir des documentaires tels que «Anmougar», «Amalay», «Ard Al Baraka», «Abak Attourath», «Ayout w Mkahel», et d’autres émissions qui se distinguent par la richesse de leurs contenus, mais qui gardent ensemble une même visée: mettre en avant l’histoire du Maroc, son héritage et ses valeurs.

Par ailleurs, la santé et la famille sont aussi placées au cœur de la programmation avec des émissions comme «Ousrati» ou encore «Shiha Labass» qui est attendue tous les jours à 20h55 avec Docteur Obaid. Son but est d’informer le téléspectateur sur sa santé de manière ludique, et lui donner des conseils utiles pour passer un mois de ramadan en toute sérénité et au meilleur de sa forme.

Les enfants ne seront pas en reste et auront droit à des programmes inédits qui leur sont dédiés comme «Chniwla et Bobrice», une série d’animation innovante réalisée en 3D qui promet de séduire les petits par son originalité et son humour!

En effet, Al Aoula a initié, depuis quelques années déjà, une dynamique de production de séries d’animation en 3D. Inspirée de la culture marocaine‚ «Chniwla et Bobrice», avec un univers 100 % marocain, ravira les petits mais aussi les grands et sera diffusée tous les jours à 17h30.

La chaîne a aussi produit des programmes pour les jeunes dans le but de les valoriser, à l’instar de «Wlidat Bladi» tous les dimanches à 14h30.

La cuisine sera mise en avant dans «Chiwa maa Star» pour faire des téléspectateurs de vrais cuistots. L’émission sera diffusée tous les jours à 17h40.

Les téléspectateurs auront droit à un cycle de films de comédies marocaines comme «30 melyoun», «Jereb Tchouf» et «Batima 42». Le divertissement sera bien évidemment au rendez-vous avec des émissions phares comme «Jmaatna Zina».

Un ramadan résolument placé sous le signe bienveillant du petit écran.