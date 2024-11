Casablanca: tout savoir sur les projets de grands parkings souterrains

Pour résoudre les problèmes de stationnement dans ses artères, la ville de Casablanca renforce ses infrastructures avec la création de quatre nouveaux parkings souterrains. Ces installations visent à alléger le quotidien des résidents et visiteurs, souvent contraints de tourner de longues minutes dans les rues à la recherche d’une place pour se garer.

«Dans le but de renforcer la sécurité routière et de fluidifier la circulation dans le centre de Casablanca, trois grands projets de parkings souterrains sont en cours de réalisation. Ces projets visent à accroître la capacité de stationnement, à réduire les embouteillages et à améliorer l’accessibilité pour les habitants et les visiteurs de la ville. La capacité totale de ces trois infrastructures atteindra les 1.600 places», détaille Shada Taib, chargée de communication de la Société de développement local (SDL) Casa Transports, dans une déclaration pour Le360.

Le premier projet, le parking du «Triangle des Hôtels», sera situé face à la gare Casa-Port et proposera deux niveaux souterrains pour environ 550 places de stationnement. Le deuxième, jouxtant le Parc de la Ligue arabe sur le boulevard Brahim Roudani, disposera d’un étage souterrain proposant 325 places de stationnement. Le troisième, baptisé «Parking Centre-Ville», offrira quant à lui 680 places, réparties sur deux niveaux souterrains.

«Ces parkings s’inséreront dans un environnement urbain revitalisé, avec la création de 6 hectares d’espaces verts. Les travaux, d’une durée de dix mois, permettront une livraison progressive des infrastructures», ajoute notre interlocutrice.

Un parking de 1.500 places à Casa Anfa

En plus de ces trois parkings sis au centre-ville, un quatrième, encore plus vaste, est en construction dans le pôle urbain en pleine expansion de Casa Anfa. Supervisé par l’Agence d’urbanisation et de développement d’Anfa (AUDA), ce parking, doté de 1.500 places, devrait être opérationnel d’ici la fin de 2024. Lancés en août 2023, les travaux répondent aux besoins croissants de stationnement dans cette zone.

D’une superficie de 46.000 m2 sur deux niveaux, ce parking sera situé sous une promenade piétonne s’étendant sur 2,3 hectares et comportant des espaces verts. Il est destiné à accueillir les véhicules des résidents et les professionnels du pôle Casa Anfa et de Casablanca Finance City, ainsi que ceux des visiteurs du grand espace Anfa Park.