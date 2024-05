Un nouveau parking de 7.000 m² au cœur de Casablanca

Bonne nouvelle pour celles et ceux qui travaillent ou doivent se rendre au centre la capitale économique. La ville de Casablanca s’apprête à lancer la construction du tant attendu parking souterrain situé au cœur de la métropole, au niveau du parc de la Ligue arabe.

C’est le magazine Challenge qui en fait part, précisant que ce projet, intitulé «Parking Ligue Arabe», fait l’objet d’un appel d’offres ouvert émis par Casa Transport. Le marché est estimé à 79 millions de dirhams. Il «vise à créer un parking de deux sous-sols pouvant accueillir environ 500 véhicules. Le site, d’une superficie de 7.000 m², est situé à l’intersection du boulevard Brahim Roudani et de la rue Ali Bnou Abi Taleb», précise l’hebdomadaire.

En plus des travaux de construction tous corps d’état, le projet comprend un aménagement paysager de surface. Cet aménagement inclut la création d’espaces verts ainsi que l’aménagement des accès et les raccordements aux voies existantes, pour assurer une intégration harmonieuse dans l’environnement urbain. «Pour participer à cet appel d’offres, les soumissionnaires doivent fournir une caution provisoire de 790.000 dirhams», indique Challenge.

Cette infrastructure s’ajoutera à bien d’autres du même genre prévus dans le centre-ville. En mars dernier, la ville annonçait un projet de parking souterrain au quartier Maârif. Celui-ci est situé sur le site de l’ancien collège Ibn Tofail (démoli en 2010), à l’intersection des rues Normandie et Kadi Iass. Cet ouvrage s’étend sur une superficie de 18.000 m2. La structure offrira près de 520 places de stationnement dans ce quartier commercial très fréquenté au cœur de Casablanca.

Là encore, le parking, construit sur 2 sous-sols, fera l’objet d’un aménagement paysager de surface (espaces verts, places, voies piétonnes …), y compris l’aménagement des accès et raccordements aux voies existantes. Pour rappel, la commune est en phase de lancement d’un total de 4 nouveaux parkings: triangle des hôtels, Ibnou Tofail (Maârif), Casa-Anfa et Roches noires, offrant plus de 2.000 places de stationnement supplémentaires.

L’objectif des quatre projets est d’absorber le flux provoqué par la réduction considérable de l’offre de stationnement en surface, notamment après l’aménagement des nouvelles lignes du tram et du busway. Le montant d’investissement global est estimé à 400 millions de dirhams, financés principalement par la commune (75%) et le ministère du Transport et de la Logistique (25%).