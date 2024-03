Infrastructures: un parking souterrain géant au cœur de Casablanca

Les projets d’infrastructures et de fluidification de la circulation se multiplient à Casablanca. Dernier en date, un projet de parking souterrain au quartier Maârif. Celui-ci sera situé sur le site de l’ancien collège Ibn Tofail (démoli en 2010), à l’intersection des rues Normandie et Kadi Iass. Cet ouvrage s’étendra sur une superficie de 18.000 m2, indique le quotidien L’Economiste dans son édition du mercredi 20 mars.

La structure «offrira près de 520 places de stationnement dans ce quartier commercial très fréquenté au cœur de Casablanca. Le parking, construit sur 2 sous-sols, fera l’objet d’un aménagement paysager de surface (espaces verts, places, voies piétonnes …), y compris l’aménagement des accès et raccordements aux voies existantes», lit-on.

Deux appels d’offres relatifs à cet ouvrage sont déjà lancés par CasaTransports. Le premier appel d’offres est relatif aux prestations de maîtrise d’œuvre et le second concerne le contrôle et optimisation des études techniques et suivi des travaux relatifs à la réalisation du parking. L’ouverture des plis est prévue jeudi 21 mars prochain. «Pour rappel, la commune est en phase de lancement de 4 nouveaux parkings en ouvrage: triangle des hôtels, Ibnou Tofail (Maârif), Casa-Anfa et Roches noires, offrant plus de 2.000 places de stationnement supplémentaires», lit-on.

L’Economiste explique que l’objectif des 4 projets de parkings souterrains est d’absorber le flux provoqué par la réduction considérable de l’offre de stationnement en surface, notamment après l’aménagement des nouvelles lignes du tram et du busway. Le montant d’investissement estimé est de l’ordre de 400 millions de dirhams, financés principalement par la commune (75%) et le ministère du Transport et de la Logistique (25%).

«La nouvelle politique de stationnement de Casablanca préconise la mise en place de zones de stationnement réglementées de près de 40.000 places au niveau du centre-ville (quartiers ceinturés par la rocade Résistance–Zerktouni–FAR–Anfa) et ses principales extensions urbaines (Maârif, Hôpitaux, Belvédère, Roches noires, Médina, Bourgogne)», lit-on encore.

La commune compte également mettre en place un jalonnement dynamique des parkings. Ce projet, dont le coût s’élève à 1,5 million de dirhams, consiste à augmenter le taux d’occupation de ces parkings. En effet, les parkings en ouvrage existants, notamment ceux situés au centre-ville/Derb Omar, sont sous-utilisés.

«Cela s’explique par le manque de signalisation et la non connaissance du terrain», souligne L’Economiste.