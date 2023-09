Tanger: inauguration du parking de la Ligue arabe, avec une capacité de 200 voitures

Bonne nouvelle pour les automobilistes tangérois. Le nouveau parking de la Ligue arabe à Tanger a été inauguré le jeudi 31 août. Un budget de 50 millions de dirhams a été mobilisé pour aménager ce parking, qui s’érige en lieu et place de l’ancienne gare routière de Tanger.

Cette nouvelle infrastructure dispose d’une capacité de 200 voitures, auxquelles s’ajoutent 14 motocyclettes. Le parking est doté d’équipements modernes, notamment une série de caméras de sécurité, assurant un haut niveau de surveillance.

Le parking de la Ligue arabe offre aussi un espace dédié au lavage des voitures, des places dédiées aux voitures des personnes à besoins spécifiques, sans oublier les sanitaires.

Ce parking vient renforcer la capacité de stationnement à Tanger, et spécifiquement dans les principales rues et artères de la ville qui accueillent chaque jour des dizaines de voitures. L’objectif est de réduire les embouteillages et les engorgements du trafic du côté du rond-point Tétouan, ainsi qu’au niveau de certaines places et rues au coeur de la ville.