Casa Anfa: un nouveau parking souterrain de 1500 places sera livré en 2024

Doté d’une superficie plancher de 46.000 m², le nouveau parking de Casa Anfa comprendra deux niveaux et se situera en dessous d’une promenade piétonne de plus de 2,3 hectares. Il pourra accueillir les visiteurs de Casa Anfa et d’Anfa Park ainsi que les personnes travaillant à Casa Anfa et Casablanca Finance City.

Conçu par le cabinet d’architecture Groupe3 Architectes, il a été pensé de façon à avoir une circulation fluide à l’intérieur avec un principe de hiérarchisation de la circulation, une lisibilité des flux ainsi qu’une circulation à sens unique en entrée comme en sortie.

Ce parking sera doté de places de stationnement équipées de bornes de recharge pour voitures électriques, de places dédiées au stationnement des motos, d’une zone de lavage de voitures ainsi que d’un système de sonorisation.

Pour assurer son bon fonctionnement, les concepteurs ont prévu un système de gestion de parking, un système de détection et de signalisation des places libres et un système de vidéosurveillance centralisé.

En attendant que ce parking soit opérationnel et pour répondre à la demande des visiteurs d’Anfa Park et des personnes travaillant à Casablanca Finance City, des solutions d’aires de stationnement provisoires ont été déployées sur le site, offrant une capacité de stationnement de 1350 places.

En plus de cela, les voies actuellement aménagées offrent une capacité supplémentaire de 4000 places. Cette offre d’aires de stationnement provisoires permet de disposer des capacités de stationnement nécessaires pour accueillir toute l’année les différents évènements qui se déroulent à Anfa Park.