Audiences télé du ramadan: «Ach Hada » sur Al Aoula et «Jib Darkoum» sur 2M, les programmes les plus regardés

Au cours de la deuxième semaine du ramadan, côté meilleures audiences, on retrouve en première position, sur Al Aoula, la sitcom «Ach Hada», avec Ferkous, Mounia Lemkimel, Faïçal Azizi, qui se taille une part d’audience de 35%. Elle est suivie au classement par la série «Dar Nsa», réalisée par Samia Akariou, avec Nora Skalli, Rabii Skalli, Saâd Mouafak, la série «Oulad Yzza» et le journal télévisé en langue arabe, qui fait depuis toujours partie des programmes les plus regardés sur Al Aoula.

Sur 2M, et pour la deuxième semaine consécutive, la sitcom «Jib Darkoum», avec Aziz Hattab, Maria Nadim et Raouia, diffusée tous les jours en prime time, s’est adjugé une part d’audience de 30% et a été vue par plus de 10.355.000 téléspectateurs.

La série à succès «Jouj Wjouh», réalisée par Mourad El Khaoudi et diffusée tous les jours à 19h43, conserve la deuxième place, également pour la deuxième semaine consécutive, avec 33,9% de part d’audience et 9.955.000 téléspectateurs.





Les résultats d’audiences publiées par le Centre Interprofessionnel d’audimétrie médiatique (CIAUMED) signalent concrètement qu’en prime time, à l’heure du ftour, le créneau allant de 18h30 à 21h15, les émissions diffusées sur Al Aoula sont les plus appréciées, avec une part d’audience de 34,2%, contre une part de 28,6% pour 2M.

Chaîne Part d’audience Audience Cumulée Al Aoula 34,2% 42,3% Al Maghribia 0,5% 4,7% 2M 28,6% 43,8% Autres Chaînes 6,0% 14,3%