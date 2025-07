Mel B, membre des «Spice Girls», célèbrera son mariage au Maroc

Mel B et son compagnon Rory McPhee se sont dit oui le 5 juillet 2025 à Londres.

Pour son troisième mariage, Mel B, 50 ans, a convolé en justes noces avec Rory McPhee, un coiffeur de 37 ans. De nombreuses célébrités et proches de la chanteuse étaient présents lors de la cérémonie organisée à la cathédrale Saint-Paul de Londres, le 5 juillet, à l’exception toutefois de ses anciennes acolytes des Spice Girls, Victoria Beckham, Mel C. et Geri Halliwell. Emma Bunton était ainsi la seule membre du groupe à y assister.

Mais qu’à cela ne tienne, les absentes pourront toujours se rattraper lors de la seconde partie de la fête organisée au Maroc, rapporte en exclusivité le journal britannique MailOnline.

Lire aussi : David Beckham choisit (encore) Marrakech pour le film promotionnel de sa nouvelle collection de lunettes

Un évènement qui aura lieu cet été et qui est d’ores et déjà décrit par la principale intéressée comme «sexy et informel», rapporte le média britannique.

Ce ne serait pas la première fois que les Spice Girls se retrouveraient au Maroc. En effet, elles y avaient déjà organisé un voyage en 2015 pour fêter le 40ème anniversaire de David Beckham.