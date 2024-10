L’ex-Miss France Rachel Legrain-Trapani se marie dans le désert d’Agafay, au Maroc

Non loin de Marrakech, le désert d’Agafay est devenu l’un des cadres naturels les plus courus des personnalités en quête de dépaysement, de beauté et de magie.

Demandes en mariage, anniversaires, retraites, tournages de spots publicitaires de luxe, les occasions sont nombreuses pour s’éloigner de la ville et goûter aux instants sans pareils qu’offre ce cadre naturel d’exception.

Dernier évènement en date célébré au cœur du désert d’Agafay, le mariage de l’ex-Miss France Rachel Legrain-Trapani et de Valentin Léonard, au cours du week-end du 19 octobre.

Pendant quatre jours, les festivités ont battu leur plein. «On voulait vraiment être dans notre bulle, loin de tout, avec tous nos invités et pouvoir passer du temps avec eux», a confié la mariée sur son compte Instagram. «Ça se passera pendant quatre jours et j’aurai quatre robes», avait précisé la reine de beauté lors d’une interview à Gala.