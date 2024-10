Laetitia Hallyday en vacances à Marrakech

C’est à Marrakech que la veuve du Taulier a choisi de se ressourcer quelques jours. Malgré la météo pluvieuse, Laetitia Hallyday a profité pleinement de son séjour au sein de la ville ocre.

La maman de Jade et Joy a notamment diné à la table du Royal Mansour Marrakech et n’a pas manqué de remercier dans une story publiée sur Instagram, Hélène Darroze, qui signe les nouvelles partitions culinaires de La Grande Brasserie et La Grande Table Marocaine, deux adresses parmi les plus courues de la scène marrakchie. «Merci ma Hélène pour ce diner hors du temps», a-t-elle ainsi écrit à l’attention de son amie de longue date. Depuis quinze ans, les deux femmes ont en effet noué une solide amitié, au point de se considérer l’une et l’autre comme des sœurs.

Laetitia Hallyday a également profité de son séjour pour explorer la ville, au gré d’une visite de la place Jemaa El-Fna, à travers les souks, et loin des sentiers battus, au désert d’Agafay, lieu idéal pour se ressourcer.