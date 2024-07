Désillusion en Algérie: Taylor Ward, l’épouse de Riyad Mahrez, précise qu’elle portait un caftan marocain lors de sa cérémonie de mariage

À l’occasion de cette cérémonie organisée pour fêter une troisième fois son mariage avec Riyad Mahrez, célébré une première fois en 2022, Taylor Ward a fait honneur aux tenues traditionnelles, en l’occurrence un karakou et un caftan.

Il n’en fallait pas plus pour que l’Algérie s’attribue la paternité du caftan porté par la jeune femme, dans une salve d’articles de presse applaudissant cet hommage à la culture du pays.

Ici et là, on pouvait ainsi lire depuis le 2 juillet, «Taylor Ward a fait sensation à la fête de leur mariage avec des tenues traditionnelles algériennes», ou encore «le mannequin, Taylor Ward, était donc vêtue de karakou et de caftan algérien»…

Mais ce énième exemple de tentative d’appropriation culturelle menée par l’Algérie pour s’accaparer le caftan marocain s’est heurtée à un mur. La mannequin et influenceuse suivie par près de 3 millions de followers sur Instagram, a décidé de rétablir les faits, infligeant par la même occasion un douloureux camouflet à ses nouveaux fans algériens.

La jeune maman de la petit Mila, née de son union avec l’international algérien qui évolue au club saoudien Al Ahli, a en effet annoncé qu’à l’occasion de la célébration de leur cérémonie de mariage, le 2 juillet dernier, celle-ci portait un caftan marocain.

«Je veux remercier la talentueuse créatrice marocaine Salma Benomar pour avoir créé ces magnifiques vêtements pour ma famille et moi. Merci pour avoir rendu notre célébration vraiment spéciale et pour tes efforts incroyables», a écrit Taylor Ward en partageant des photos d’elle, son mari et leurs enfants portant des tenues traditionnelles marocaines.

Quelques jours auparavant, la créatrice marocaine basée aux Émirats arabes unis publiait elle aussi des photos des tenues confectionnées pour Taylor Ward, son mari et les trois filles du couple (dont deux sont issues d’une précédente union du footballeur), démentant ainsi les mensonges diffusés au sujet de prétendues tenues traditionnelles algériennes. En réponse au post de l’influenceuse, la créatrice marocaine n’a pas manqué de réagir à nouveau: «Tellement heureuse de voir Taylor, Riyad et leurs filles, aussi magnifiques dans nos caftans marocains!» Comment les médias algériens réagiront-ils au fait que Riyad Mahraz lui-même portait une tenue marocaine? Wait and see.

Fair play, la jeune Britannique qui est visiblement plus au fait de l’histoire de la mode traditionnelle que d’autres, a également posté une photo d’elle lors de la cérémonie, portant cette fois-ci un karakou algérien.