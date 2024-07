La jolie déclaration de Jamel Debbouze à Mélissa Theuriau pour son anniversaire

Jamel Debbouze et Melissa Theuriau, le jour de son 46ème anniversaire.

Pour le 46ème anniversaire de Mélissa Theuriau, Jamel Debbouze qui partage sa vie avec elle depuis 17 ans, a publié un touchant message sur son compte Instagram à destination de son épouse.

Le père de Léon, 15 ans, et Lila, 12 ans, a partagé plusieurs clichés de son couple, de son épouse et de leurs enfants.

«Merci pour tous ces 18 juillet et tout ce bonheur que tu nous offres. Inchallah qu’il y en ait encore 50 minimum», a écrit le créateur du Marrakech du rire.

Chaque année, Jamel Debbouze a coutume d’adresser des messages d’amour à sa femme, que ce soit à l’occasion de son anniversaire ou de leur anniversaire de mariage. Une règle à laquelle l’acteur et producteur ne déroge sous aucune circonstance.

Il était une fois, une belle histoire d’amour

Entre eux, tout a commencé en 2007, en Espagne, où Mélissa Theuriau se trouve dans le cadre d’un reportage pour l’émission Zone Interdite qu’elle présente, et où se trouve aussi par hasard Jamel Debbouze pour le tournage du film «Astérix aux Jeux olympiques». «On m’avait demandé de ne pas l’approcher, mais il m’épiait derrière un journal qu’il tenait à l’envers», se souvient la journaliste dans une interview accordée au Parisien. Et de poursuivre : «La discussion s’est engagée, je n’entendais plus que l’intelligence».

Melissa Theuriau l’avoue sans détour, «c’est moi qui ai cherché à le joindre... pour poursuivre nos échanges simplement». Mais petit accroc de taille à cette belle rencontre, tous deux sont déjà en couple. Les sentiments qu’ils se portent vont l’emporter et la même année, Mélissa Theuriau officialise leur histoire d’amour avant de se marier avec Jamel un an plus tard.