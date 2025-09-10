Le styliste américain Michael Kors sous le charme de Marrakech

Le succès de Marrakech auprès des célébrités du monde entier ne se dément pas. Alors que l’été touche à sa fin, la ville ocre continue d’attirer les people en quête de dépaysement mais aussi d’inspiration.

C’est le cas du célèbre styliste américain Michael Kors, qui a choisi d’y passer ses vacances. Sur son compte Instagram, le créateur emblématique du prêt-à-porter américain, à mi-chemin entre sportswear chic et glamour décontracté, a partagé plusieurs clichés de son séjour à Marrakech.

Depuis la Mamounia où il résidait, Michael Kors a déclaré sa flamme à la ville marocaine où il a ses habitudes. «Merveilleuse Marrakech! La ville rouge ne déçoit jamais. Toujours inspirante!», a-t-i ainsi écrit en commentaire de son post illustré par des clichés pris au sein du palace marocain et au coeur de la medina.

Et de poursuivre avec le même enthousiasme: «J’adore les lieux, les sons et les textures de cette belle ville. Merci le Maroc pour cet accueil toujours chaleureux!».

Bientôt une collection inspirée du Maroc? L’avenir nous le dira...