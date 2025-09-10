Le styliste américain Michael Kors sous le charme de Marrakech

People

C’est à Marrakech que Michael Kors, styliste américain et créateur de la marque de prêt-à-porter éponyme, a choisi de poser ses valises pour un séjour sous le signe du repos.

Le succès de Marrakech auprès des célébrités du monde entier ne se dément pas. Alors que l’été touche à sa fin, la ville ocre continue d’attirer les people en quête de dépaysement mais aussi d’inspiration.

C’est le cas du célèbre styliste américain Michael Kors, qui a choisi d’y passer ses vacances. Sur son compte Instagram, le créateur emblématique du prêt-à-porter américain, à mi-chemin entre sportswear chic et glamour décontracté, a partagé plusieurs clichés de son séjour à Marrakech.

Depuis la Mamounia où il résidait, Michael Kors a déclaré sa flamme à la ville marocaine où il a ses habitudes. «Merveilleuse Marrakech! La ville rouge ne déçoit jamais. Toujours inspirante!», a-t-i ainsi écrit en commentaire de son post illustré par des clichés pris au sein du palace marocain et au coeur de la medina.

Et de poursuivre avec le même enthousiasme: «J’adore les lieux, les sons et les textures de cette belle ville. Merci le Maroc pour cet accueil toujours chaleureux!».

Bientôt une collection inspirée du Maroc? L’avenir nous le dira...

