L’acteur espagnol Miguel Ángel Silvestre sous le charme de Marrakech

Le charme qu’exerce la ville ocre sur les célébrités du monde entier ne faiblit pas. Marrakech, qui a accueilli ces dernières semaines les mariages de plusieurs célébrités, à l’instar de celui de Mel B des Spice Girls, a cette fois-ci ouvert les bras à un acteur bien connu des amateurs de séries, Miguel Ángel Silvestre.

L’acteur et Sex symbol, élu l’homme le plus sexy du monde par les lectrices du magazine Glamour en 2012, a en effet brillé dans de nombreuses séries à l’instar de «Velvet», «Sense8», «Narcos» ou encore «Sky Rojo».

Sur son compte instagram, celui-ci a publié une série de clichés illustrant son séjour à Marrakech, qu’il qualifie de «voyage inoubliable».

Depuis La Mamounia où il séjournait, Miguel Ángel Silvestre n’a pas manqué de remercier en arabe le prestigieux hôtel marrakechi pour son accueil, en n’omettant pas de faire honneur à la médina de Marrakech et au Musée Yves Saint Laurent avec quelques photos souvenirs.