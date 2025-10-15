People

L’acteur espagnol Miguel Ángel Silvestre sous le charme de Marrakech

L'acteur espagnol Miguel Ángel Silvestre.

Véritable star du petit écran en Espagne et aux États-Unis, l’acteur espagnol se trouvait à Marrakech pour quelques jours de vacances.

Par La Rédaction
Le 15/10/2025 à 08h30

Le charme qu’exerce la ville ocre sur les célébrités du monde entier ne faiblit pas. Marrakech, qui a accueilli ces dernières semaines les mariages de plusieurs célébrités, à l’instar de celui de Mel B des Spice Girls, a cette fois-ci ouvert les bras à un acteur bien connu des amateurs de séries, Miguel Ángel Silvestre.

L’acteur et Sex symbol, élu l’homme le plus sexy du monde par les lectrices du magazine Glamour en 2012, a en effet brillé dans de nombreuses séries à l’instar de «Velvet», «Sense8», «Narcos» ou encore «Sky Rojo».

Sur son compte instagram, celui-ci a publié une série de clichés illustrant son séjour à Marrakech, qu’il qualifie de «voyage inoubliable».

Lire aussi : Endrick, l’attaquant du Real Madrid, et son épouse, fêtent leur première année de mariage à Marrakech

Depuis La Mamounia où il séjournait, Miguel Ángel Silvestre n’a pas manqué de remercier en arabe le prestigieux hôtel marrakechi pour son accueil, en n’omettant pas de faire honneur à la médina de Marrakech et au Musée Yves Saint Laurent avec quelques photos souvenirs.

