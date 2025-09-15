Julie Pietri, star de la chanson française des années 80, en vacances au Maroc

C’est au Maroc que l’interprète de Eve, lève-toi a décidé de passer quelques jours de vacances en compagnie de sa fille.

La chanteuse des années 80 s’est accordée une petite pause en famille qu’elle qualifie sur son compte Instagram de «parenthèse enchantée». Au programme de ce séjour passé à Marrakech et sur le littoral, une visite du Jardin Majorelle, des escapades dans la médina, de bons petits plats et des pauses détente sur une plage de sable fin.

De quoi recharger les batteries de la star avant de «retrouver le chemin des studios».

Ce n’est pas la première fois que l’artiste âgée de 70 ans et née en Algérie se rend au Maroc. En 2023, elle avait également choisi de séjourner à Marrakech pour se ressourcer.

Rendez-vous en 2026 pour les fans avec l’annonce d’un nouvel album et de nouvelles scènes.