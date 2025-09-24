Le tennisman canadien Félix Auger-Aliassime a épousé la cavalière marocaine Nina Ghaibi à Marrakech

People

Marrakech a accueilli ce week-end le mariage du tennisman canadien Félix Auger-Aliassime et de la cavalière maroco-croate Nina Ghaibi. La cérémonie, organisée dans un cadre privé et intimiste, s’est tenue samedi en présence de leurs proches.

Le 24/09/2025

Marrakech confirme son statut de destination privilégiée pour les mariages de célébrités. Ainsi, après l’ex-Spice Girl Mel B, c’est au tour de Félix Auger-Aliassime et de Nina Ghaibi de choisir le cadre unique de la ville ocre pour célébrer cette grande occasion.

En couple depuis 2019, le joueur canadien et sa compagne s’étaient fiancés en novembre 2024, lors d’un séjour romantique aux Seychelles, avant de choisir Marrakech pour la cérémonie de mariage.

Parmi les invités figuraient plusieurs visages familiers du tennis canadien, dont Gabriel Diallo et Vasek Pospisil, ce dernier ayant partagé quelques images de la célébration sur les réseaux sociaux.

Dans une interview accordée récemment à ATPTour.com, Félix Auger-Aliassime s’était confié sur la force de son lien avec Nina Ghaibi, décrite dans l’article comme son «arme secrète», une meilleure amie et une confidente qui joue un rôle central dans son équilibre personnel et professionnel. Connue pour représenter le Maroc dans les compétitions équestres internationales, Nina Ghaibi est également la cousine de la joueuse australienne Ajla Tomljanović.

«Je l’ai rencontrée à 18 ans et elle a toujours été formidable pour comprendre ce que je traverse», a déclaré Auger-Aliassime à son sujet. «Elle me soutient, m’écoute et me donne même de précieux conseils, que ce soit sur le tennis ou non. Nous essayons vraiment de nous soutenir mutuellement dans tous les domaines et, en même temps, nous sommes très amis. C’est la plus belle chose de l’avoir dans ma vie».

Lire aussi : Mel B révèle la touchante raison pour laquelle elle a choisi de célébrer son mariage au Maroc

Comme lui, Nina Ghaibi mène une vie rythmée par les compétitions. Cavalière professionnelle depuis 2017, elle voyage à travers le monde pour concourir. Malgré leurs emplois du temps respectifs, le couple parvient à maintenir un lien fort, en se retrouvant aussi souvent que possible.

«Elle a sa propre carrière, donc elle est très occupée. Mais nous essayons de nous voir environ toutes les quatre semaines», explique le Canadien. «Dès que je suis dans le coin et que j’ai quelques jours de congé, je vais la voir si j’ai une pause ou si je participe à un tournoi dans les environs, en Allemagne, en Belgique ou aux Pays-Bas».

Félix Auger-Aliassime poursuit également ses ambitions sportives. Classé 27ème mondial selon l’indice ATP PIF, il s’apprête à disputer les quarts de finale de l’US Open, avec l’objectif d’atteindre sa deuxième demi-finale majeure, après celle de New York en 2021. Il affrontera pour cela l’Australien Alex de Minaur.

Mel B révèle la touchante raison pour laquelle elle a choisi de célébrer son mariage au Maroc

Fiançailles de French Montana et Sheikha Mahra: le couple dévoile l'incroyable bague de fiançailles de la princesse de Dubaï

French Montana et la princesse dubaïote Sheikha Mahra se sont fiancés

A Marrakech, French Montana et la princesse dubaïote Sheikha Mahra Al Maktoum affichent leur nouvelle romance

Les images du somptueux mariage de Mel B., membre des Spice Girls, à Marrakech

Mel B, membre des «Spice Girls», célèbrera son mariage au Maroc

L'ex-Miss France Rachel Legrain-Trapani se marie dans le désert d'Agafay, au Maroc

À Marrakech, Christina Aguilera anime la fête d'anniversaire de la compagne du milliardaire russe Vlad Doronin

