Fiançailles de French Montana et Sheikha Mahra: le couple dévoile l’incroyable bague de fiançailles de la princesse de Dubaï

French Montana et Sheikha Mahra dans un restaurant marocain à Paris, en Juin 2025.

French Montana et Sheikha Mahra dans un restaurant marocain à Paris, en Juin 2025.

Le rappeur marocain French Montana, de son vrai nom Karim Kharbouch, et la princesse dubaïote Sheikha Mahra Al Maktoum ont confirmé leur prochain mariage. L’annonce, déjà relayée par plusieurs médias, a été officialisée par le couple à travers une photo symbolique diffusée sur les réseaux sociaux.

Le 30/08/2025 à 12h00

«D’après un représentant de French Montana, le couple s’est fiancé pendant la fashion week de Paris en juin», annonçait le média américain TMZ dans un article publié le 28 août, au lendemain d’un voyage romantique effectué par le couple au Maroc, précisant que «la date exacte du mariage et les détails sont en cours de finalisation, mais les deux familles sont impatientes».

Suite aux révélations du média, le célèbre rappeur et la fille de l’émir de Dubaï n’ont pas tardé à confirmer cette annonce.

Le 29 août, les futurs mariés ont ainsi publié en un post commun sur leurs comptes Instagram une photo de leurs mains jointes sur un fond bleu, une bague à l’imposant diamant ornant l’annulaire de la jeune femme.

La Fashion Week parisienne de juin avait déjà été le théâtre des premières rumeurs sur leur idylle, alimentées par des clichés du couple marchant main dans la main dans les rues de Paris ou partageant un dîner dans un restaurant marocain fréquenté par le rappeur.

