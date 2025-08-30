Fiançailles de French Montana et Sheikha Mahra: le couple dévoile l’incroyable bague de fiançailles de la princesse de Dubaï

«D’après un représentant de French Montana, le couple s’est fiancé pendant la fashion week de Paris en juin», annonçait le média américain TMZ dans un article publié le 28 août, au lendemain d’un voyage romantique effectué par le couple au Maroc, précisant que «la date exacte du mariage et les détails sont en cours de finalisation, mais les deux familles sont impatientes».

Suite aux révélations du média, le célèbre rappeur et la fille de l’émir de Dubaï n’ont pas tardé à confirmer cette annonce.

Le 29 août, les futurs mariés ont ainsi publié en un post commun sur leurs comptes Instagram une photo de leurs mains jointes sur un fond bleu, une bague à l’imposant diamant ornant l’annulaire de la jeune femme.

La Fashion Week parisienne de juin avait déjà été le théâtre des premières rumeurs sur leur idylle, alimentées par des clichés du couple marchant main dans la main dans les rues de Paris ou partageant un dîner dans un restaurant marocain fréquenté par le rappeur.