Endrick, l’attaquant du Real Madrid, et son épouse, fêtent leur première année de mariage à Marrakech

Le joueur international Endrick qui évolue au Real Madrid et son épouse Gabriely Miranda, à Marrakech.

Un an après s’être uni pour la vie, le jeune couple formé par le plus jeune buteur de l’histoire du club espagnol en Ligue des champions et son épouse, le mannequin brésilien Gabriely Miranda, a mis le cap sur Marrakech.

Dans la douceur de la ville ocre, les amoureux profitent de quelques jours de vacances sous le signe du romantisme et de l’aventure. La jeune femme de 22 ans a partagé des clichés et des vidéos de leur séjour, ponctué par des balades à dos de dromadaire dans le désert d’Agafay et des dîners aux chandelles.

Avant de se dire «oui», un an auparavant, les deux Brésiliens avaient révélé dans un podcast les clauses très particulières de leur contrat de mariage.

Lire aussi : La top model maroco-égyptienne Imaan Hammam sublime le caftan traditionnel marocain

Le couple s’est par exemple promis devant le notaire de réfléchir à des projets amusants durant la semaine pour ne pas tomber dans la routine, s’est interdit toute forme d’addiction ou encore de changement de comportement l’un envers l’autre.

Plus étonnant, Endrick et Miranda ont aussi pour obligation de veiller à leur vocabulaire quand ils s’envoient des SMS en évitant par exemple l’emploi de mots tels que «euh», «hum», «d’accord» ou encore «beauté». Quant à se dire «je t’aime», c’est une obligation, sans quoi celui qui ne respecterait pas cette règle sera tenu d’offrir ce qu’il le souhaite à l’autre à la fin du mois.