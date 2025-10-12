Lifestyle

La top model maroco-égyptienne Imaan Hammam sublime le caftan traditionnel marocain

La top model maroco-égyptienne Imaan Hammam, en caftan marocain.

À Marrakech pour la célébration du mariage de sa sœur, Imaan Hammam a porté haut les couleurs du caftan marocain.

Le 12/10/2025 à 12h32

Aicha Hammam, sœur du top model maroco-égyptien, Imaan Hammam, a choisi de célébrer son mariage à Marrakech, dans le cadre d’une cérémonie traditionnelle marocaine au cours de laquelle la jeune femme a épousé les coutumes locales en revêtant plusieurs tenues.

Parmi les invités, sa sœur Imaan Hammam, l’un des plus célèbres mannequins au monde, a revêtu pour l’occasion un splendide caftan paré de riches broderies au fil d’or faites main. Un caftan de toute beauté réalisé par la créatrice marocaine Maryam Bouafi.

«Quel honneur d’avoir un modèle de sa grâce et de son élégance pour incarner mon design», a commenté celle-ci sur Instagram en commentaire d’une vidéo d’Imaan Hammam parée de son caftan.

Lire aussi : Achraf Hakimi et Imaan Hammam, le couple qui affole la Toile

«Toujours en train de flotter après le week-end le plus magique à Marrakech. Vous savez déjà à quel point j’aime ma sœur! La voir marcher se marier m’a bouleversé», a écrit quant à elle Imaan Hammam au lendemain du mariage de sa sœur qui vit à Amsterdam et évolue à son instar dans le mannequinat.

Super star des plus grandes maisons de couture au monde, de Jean-Paul Gaultier à Givenchy, en passant par Hermès, Proenza Schouler, Chanel ou encore Valentino, Imaan Hammam ne rate jamais une occasion de mettre en avant le pays de sa mère, le Maroc, où la jeune femme qui a grandi aux Pays-Bas passe plusieurs jours par an.

