Société

Printemps exceptionnel à Ifrane: les cascades renaissent et relancent le tourisme

Par Youssra Jaoual
Le 05/04/2026 à 13h12

VidéoAvec les premières douceurs du printemps, la ville d’Ifrane retrouve une grande partie de son éclat naturel. Les importantes précipitations enregistrées durant l’hiver ont redonné vie à de nombreuses sources qui avaient souffert de la sécheresse ces dernières années. Les forêts environnantes se sont ainsi transformées en un vaste tapis verdoyant, attirant les amoureux de la nature et les familles en quête de détente dans un cadre montagnard apaisant.

Dans ce contexte, plusieurs sites emblématiques comme Aïn Vittel, Ain Zrouka ou encore la forêt de Ras El Ma connaissent une affluence remarquable. Les visiteurs affluent pour admirer les sources redevenues abondantes et les petites cascades qui serpentent à nouveau entre les cèdres, offrant un spectacle naturel rare.

Ce regain d’activité témoigne de la transformation du paysage après un hiver qualifié d’exceptionnel. Les week-ends deviennent ainsi des rendez-vous privilégiés pour des familles venues de différentes villes du Royaume.

Mehdi, originaire de Meknès, se dit impressionné par la beauté retrouvée d’Ain Vittel. Il souligne le retour du débit des sources et la présence de cascades tout au long de la forêt, grâce aux pluies abondantes de cette saison.

Selon lui, l’étendue des espaces naturels confère à la région une dimension particulièrement adaptée aux sorties familiales, rappelant l’Ifrane d’il y a une quinzaine d’années.

Même constat pour Saïd, venu de Salé, qui a choisi d’y passer le week-end pour faire découvrir à ses enfants une nature qu’il qualifie de «rare». Habitué de la destination, il note que le printemps actuel se distingue nettement des précédents, marqués par la disparition des sources et des cascades, aujourd’hui de retour grâce aux dernières précipitations.

Lire aussi : Ifrane: après des années de sécheresse, les pluies abondantes redonnent vie aux sources naturelles

De son côté, Mohamed Idrissi, guide local et organisateur de balades à cheval, confirme que la région a retrouvé une grande partie de sa splendeur après des années de sécheresse. Il explique que la saison pluvieuse a permis la résurgence de nombreuses sources, attirant un nombre croissant de visiteurs, particulièrement durant les week-ends, profitant d’un climat tempéré et de paysages revitalisés.

Les activités proposées ne se limitent pas aux balades équestres. Elles incluent également la découverte des sentiers forestiers, l’exploration de petites grottes, ainsi que des haltes dans des points de vue panoramiques offrant des perspectives spectaculaires sur les reliefs environnants. Autant d’expériences qui renforcent l’attrait touristique de la région.

Par Youssra Jaoual
Le 05/04/2026 à 13h12
#Ifrane#Maroc#Tourisme

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