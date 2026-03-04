Des villes et des spots (EP2). Ifrane, la magie de la nature et l’attrait de l’aventure au cœur du Moyen Atlas

La région de Fès-Meknès regorge d’atouts exceptionnels qui en font l’une des destinations touristiques les plus attractives du Maroc. Entre médinas séculaires, monuments historiques, produits du terroir et artisanat traditionnel, elle offre aux visiteurs une expérience immersive mêlant découverte, détente et aventure tout au long de l’année.

Dans ce paysage, la province d’Ifrane s’impose comme un pôle montagnard de premier plan. Cette destination a su capitaliser sur ses panoramas spectaculaires, son climat tempéré aussi bien en été qu’en hiver et son cachet architectural singulier, qui a valu à la ville d’Ifrane le surnom de «Suisse du Maroc».

Cette image est renforcée par la propreté, l’organisation urbaine et la qualité des infrastructures qui positionnent la province comme un modèle dans le paysage touristique national. L’équilibre entre préservation environnementale et structuration de l’offre constitue l’un des piliers de son attractivité.

Au fil de cette immersion, Moulay Abdellah Lahrizi, président de l’Association provinciale des guides touristiques d’Ifrane, a guidé Le360 à la découverte des richesses naturelles et écologiques du territoire, tout en évoquant les efforts déployés pour structurer et promouvoir l’offre touristique locale.

Première escale: la zone de Tizi Oughmari, col montagneux situé entre Azrou et Ifrane. Ce site figure parmi les points panoramiques les plus prisés de la province, offrant une vue imprenable sur la ville d’Azrou et les reliefs environnants. Il constitue également un point de départ privilégié pour les amateurs de randonnée, grâce aux sentiers balisés qui sillonnent la montagne.

Le site de Tizi Oughmari abrite plusieurs kiosques proposant des produits du terroir et des souvenirs: objets en bois issus des richesses de la forêt de cèdres, pierres naturelles aux formes et couleurs variées. Issue d’une initiative individuelle, cette activité a été progressivement encadrée par le parc national dans une logique de valorisation du produit local et d’intégration du tourisme dans le développement économique des populations.

La deuxième halte conduit à Arzgouro, l’un des joyaux naturels du Moyen Atlas, situé à proximité d’Azrou, à environ 26 kilomètres d’Ifrane. La localité tire son nom d’un cèdre monumental connu sous l’appellation de Gouraud, baptisé en référence à un officier militaire français. Âgé d’environ 950 ans selon des spécialistes, cet arbre figure parmi les plus anciens et les plus emblématiques du Royaume.

Arzgouro constitue un site touristique unique qui attire des visiteurs tout au long de l’année. Il sert de point de départ à de nombreuses activités sportives et environnementales, allant des circuits en VTT aux balades à cheval à travers les vastes forêts de cèdres.

Le site connaît une importante affluence durant les vacances et les périodes de chutes de neige, lorsque le manteau blanc renforce l’attrait de cette nature préservée. L’expérience offerte conjugue ainsi immersion écologique et aventure douce, dans un cadre montagnard à forte valeur patrimoniale.

Autre étape marquante: le site touristique de Moudmane, et plus précisément l’espace Atlas Park, un projet relativement récent venu renforcer l’infrastructure de loisirs de la province. Niché au cœur du massif forestier du Moyen Atlas, aux environs d’Ifrane, il attire les amateurs de nature et de sensations fortes.

Un modèle de tourisme intégré

Atlas Park se distingue par sa vocation familiale. Il combine quiétude naturelle et organisation rigoureuse des espaces, proposant des activités variées: parcours d’accrobranche, sentiers de promenade et de sport, aires dédiées aux enfants.

L’offre est complétée par des services de restauration, dont un établissement proposant une carte italienne, illustrant la diversification progressive des prestations touristiques dans la province et la montée en gamme des services associés.

La tournée a également compris une visite du complexe d’artisanat d’Azrou, où deux savoir-faire majeurs façonnent l’identité artisanale locale: le «tadrazte» (tissage traditionnel) et le travail du bois. Le premier, profondément enraciné dans la culture du Moyen Atlas, repose sur le tissage manuel de la laine, orné de motifs inspirés de l’environnement montagnard. Il constitue une source de revenus essentielle pour plusieurs coopératives.

La filière bois, quant à elle, bénéficie de l’abondance des forêts de cèdres. Les artisans transforment cette matière première en pièces artistiques et en objets décoratifs, témoignant d’un savoir-faire transmis de génération en génération.

En hiver, Ifrane se transforme en un tableau naturel blanc à couper le souffle. De la région d’Hebri à la station Michlifen, jusqu’aux hauteurs de Timahdit, les paysages enneigés attirent visiteurs nationaux et étrangers. Ski et randonnées en raquettes figurent parmi les activités phares, renforçant la dimension saisonnière maîtrisée de l’offre touristique.

La province se distingue également par l’abondance de ses rivières et sources, favorisant la pratique de la pêche et l’exploration des écosystèmes aquatiques. Cette activité séduit particulièrement une clientèle internationale en quête d’expériences authentiques.

Les amateurs de nature peuvent également s’adonner à des circuits écologiques, à des randonnées en VTT ou à des balades équestres au cœur des forêts étendues. Cette diversité d’activités reflète une stratégie de diversification visant à étaler la fréquentation sur l’ensemble de l’année.

La province d’Ifrane propose ainsi un modèle de tourisme intégré, combinant nature, sport, culture et artisanat. L’articulation entre valorisation environnementale et retombées économiques locales constitue l’un des axes majeurs de son positionnement.