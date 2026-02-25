Des villes et des spots (EP1). Casablanca, pouls économique du Maroc et âme en renouveau

La ville de Casablanca n’est plus seulement une étape rapide pour les hommes d’affaires, le temps d’une nuit ou deux. Ces dernières années, elle s’est affirmée comme une destination touristique à part entière.

La métropole abrite en effet plusieurs sites incontournables, au premier rang desquels la majestueuse Mosquée Hassan II, véritable cœur battant de la ville. Elle attire des visiteurs venus du Maroc et de l’étranger, séduits par sa portée symbolique et la splendeur de son architecture, reflet de l’authenticité du savoir-faire marocain.

À ses côtés, le quartier des Habous, le Mechouar, l’ancienne médina, la place Mohammed V, le Grand théâtre et la Marina participent à enrichir l’offre touristique de la ville. Casablanca dispose également de plages aménagées et d’une corniche bordée d’hôtels classés, offrant aux visiteurs l’ensemble des services nécessaires à un séjour confortable.

Interrogé par Le360, Mohammed Saouti, président de l’Association régionale de l’industrie hôtelière de la région Casablanca-Settat, a détaillé les contours de la nouvelle carte touristique de la capitale économique. Selon lui, la ville connaît ces dernières années «un véritable essor touristique qui redéfinit sa place parmi les grandes destinations marocaines, attirant des visiteurs de multiples nationalités».

Il souligne que la région de Casablanca-Settat bénéficie d’un littoral important s’étendant de Bouznika à Oualidia, offrant une diversité d’options, notamment pour les amateurs de tourisme balnéaire.

La ville possède également des sites historiques emblématiques comme le quartier des Habous, réputé pour son artisanat traditionnel, ou encore l’ancienne médina, prisée par ceux qui recherchent l’authenticité et l’âme historique de la métropole.

Mohammed Saouti précise par ailleurs que «Casablanca est devenue une destination de choix pour les touristes marocains. Le tourisme interne représente désormais 34% de la fréquentation». Il rappelle que le touriste marocain contribue activement au dynamisme de l’économie locale.

Enfin, Saouti met également en avant la progression notable du marché asiatique: la ville attire un nombre croissant de visiteurs venus d’Asie, en quête d’établissements hôteliers offrant des services adaptés à leurs attentes.