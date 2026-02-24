Lifestyle

Une facture téléphonique de 519.000 dhs: elle passe ses vacances au Maroc sur TikTok et ruine ses parents

Une adolescente utilise TikTok pendant ses vacances au Maroc et ruine ses parents.

De retour en Angleterre après un séjour au Maroc, une famille britannique a eu la très mauvaise surprise de recevoir deux factures téléphoniques s’élevant à un montant total de 45.000£, soit près de 520.000 dirhams

Par La Rédaction
Le 24/02/2026 à 20h02

Des vacances sous le soleil, dans la douceur de Marrakech, en famille… Un séjour qui s’annonçait idéal pour la famille Alty. Si ce n’est cette facture téléphonique parvenue au père de famille, au cours de ses vacances marocaines. 22.000 £, soit près de 272.000 dirhams, c’est le montant astronomique réclamé au touriste britannique par son opérateur téléphonique, O2.

Avec le journal The Telegraph, qui relaie cette mésaventure, Andrew Alty partage son désarroi. «J’étais en route pour le désert. J’ai essayé à plusieurs reprises d’appeler O2 (son opérateur téléphonique N.D.L.R), mais je ne pouvais pas faire grand-chose. Je n’ai pu que supposer qu’il y avait eu un problème technique ou que mon compte avait été piraté», se remémore-t-il.

Sa première réaction est donc de penser à un piratage informatique, sinon comment expliquer cette facture XXL. Mais de retour chez lui en Angleterre, une autre mauvaise surprise l’attend: une deuxième facture, cette fois-ci d’un montant de 20.000 £, soit près de 248.000 dhs.

Lire aussi : De retour du Maroc, un touriste français facturé 370.000 dirhams par son opérateur téléphonique

La piste du piratage est finalement écartée car le père de famille découvre alors que cette somme astronomique correspond aux frais d’itinérance facturés par son opérateur téléphonique, Andrew Alty n’ayant pas souscrit à l’option «roaming» avant son séjour au Maroc.

Chaque communication, SMS et chaque minute passée sur internet ont donc coûté très cher à Andrew Alty. Or, au cours des vacances, sa fille adolescente a passé de nombreuses heures à scroller sur TikTok… Une mauvaise habitude qui en plus coûte cher.

Après deux mois de protestations et de procédures, Andrew Alty a finalement eu gain de cause. Probablement en raison de l’importante médiatisation de cette affaire au Royaume-Uni, l’opérateur téléphonique a en effet accepté de revoir sa position en annulant la facture de son client.

#Factures#télécoms#Tourisme#Royaume-Uni

