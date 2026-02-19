Selon «Le Figaro», Marrakech reste la destination préférée des Français cet hiver

Marrakech confirme son rang de locomotive incontestée du tourisme marocain. D’après les chiffres relayés par Le Figaro, la ville ocre a battu des records de fréquentation en 2025 avec plus de 12,4 millions de nuitées sur les onze premiers mois de l’année, soit une hausse de 3%. Un dynamisme dopé, en fin d’exercice, notamment par l’engouement autour de la Coupe d’Afrique des nations (CAN).

Pendant ces vacances d’hiver, la tendance se confirme. Les riads affichent quasiment complet, selon l’Association des maisons d’hôtes de Marrakech et du Sud, avec des taux d’occupation moyens dépassant les 80%. Les hôteliers se montrent également optimistes et soulignent que le début du Ramadan n’a pas d’incidence sur les réservations depuis plusieurs saisons.

Une destination plébiscitée par les Français

Les voyageurs français promettent une nouvelle fois d’être au rendez-vous. Selon le moteur de recherche Liligo, Marrakech arrive en tête des destinations réservées pour les vacances de février sur le marché tricolore. Le marché français représente à lui seul environ un tiers de la fréquentation de la ville.

Cette domination intervient alors que d’autres destinations marocaines enregistrent des progressions significatives grâce à l’amélioration de la connectivité aérienne. Entre janvier et fin novembre 2025, les nuitées ont progressé de 14% à Tanger, de 12% à Fès, de 13% à Rabat et de 27% à Ouarzazate, selon la Direction des Études et Prévisions Financières (DEPF).

«Climat doux, proximité et budget maîtrisé»

Pour Liligo, plusieurs facteurs expliquent la prééminence de Marrakech: «Climat doux, proximité et budget maîtrisé». La destination répond aux envies de soleil d’hiver sans alourdir excessivement le budget, notamment en raison du prix du billet d’avion. Celui-ci s’établit en moyenne à 173 euros l’aller-retour cet hiver (hors suppléments bagage), en recul de 18% par rapport à 2025.

La facilité d’accès constitue un autre atout majeur. «De nouvelles lignes aériennes s’ouvrent sans arrêt et, sur les marchés forts comme la France, on observe une multiplication des villes de départ ou l’ajout de nouvelles fréquences», indique au Figaro Fabrice Castellorizos, directeur général du Radisson Blu Marrakech. La compagnie Transavia assure ainsi jusqu’à 61 vols hebdomadaires vers Marrakech au départ d’aéroports majeurs comme Paris-Orly mais aussi secondaires comme Biarritz ou Deauville, représentant plus de 44% des vols de la compagnie vers le Maroc, toutes villes confondues.

Au-delà de la francophonie, Marrakech apparaît comme la seule ville marocaine à proposer une telle diversité d’expériences. «Marrakech offre un dépaysement certain avec une richesse culturelle et artisanale. Conjugué au développement du wellness, cela permet de proposer des expériences très intéressantes de visites et shopping tout en équilibrant avec des moments de détente», analyse quant à elle Caroline Bauchet Bouhlal, directrice générale adjointe du Es Saadi Marrakech Resort. Et de souligner également «l’offre extrêmement diverse et intéressante en matière d’entertainment comme sur le volet artistique».