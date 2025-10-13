Marrakech dans le classement mondial des 20 villes où l’on se sent le plus heureux, selon leurs habitants

Après avoir consacré le quartier Mers Sultan de Casablanca comme le deuxième quartier le plus cool du monde dans un précédent classement, c’est cette fois-ci dans un autre type de sondage que s’impose à nouveau le Maroc.

Pour établir son nouveau classement, le magazine Time Out a ainsi interrogé plus de 18.000 citadins sur le sentiment de joie que leur procure leur ville.

Dans le top 20 s’impose ainsi la ville de Marrakech. Pour déterminer ce qui fait de Marrakech une ville heureuse, les habitants ont répondu à des questions traitant de l’environnement, de l’économie ou encore de la santé et ont notamment commenté le sentiment d’appartenance à un quartier, la présence d’espaces verts dans la ville, l’accès à l’art, à la culture et jusqu’à la beauté environnante. Parmi les autres aspects traités, la vie nocturne, la gastronomie, la facilité de déplacement, l’accessibilité financière et la qualité de vie.

Lire aussi : Mers Sultan, 2ème quartier le plus cool au monde selon le classement du magazine «Time out»

«Notre mesure du bonheur était basée sur le pourcentage de réponses positives à cinq affirmations: ma ville me rend heureux; je me sens plus heureux dans ma ville que dans d’autres endroits que j’ai visités ou où j’ai vécu; les gens de ma ville semblent heureux; je trouve de la joie dans les expériences quotidiennes que ma ville offre; le sentiment de bonheur dans ma ville a beaucoup augmenté récemment», explique la publication.

En première position de ce classement figure Abu Dhabi où 99% des habitants s’estiment heureux. La capitale émiratie arrive également en tête du classement pour l’accessibilité piétonne et a été nommée parmi les meilleurs villes pour la culture, les espaces verts et la nature.

Medellin en Colombie arrive en seconde position, suivie par Le Cap en Afrique du Sud (3ème), Mexico au Mexique (4ème), Bombay en Inde (5ème), Pékin en Chine (6ème), Shanghai en Chine (7ème), Chicago au États-Unis (8ème), Séville en Espagne (9ème), Melbourne en Australie (10ème), Brighton au Royaume-Uni (11ème), Porto au Portugal (12ème), Sydney en Australie (13ème), Chiang Mai en Thaïlande (14ème), Marrakech (15ème), Dubaï aux Emirats arabes unis (16ème), Hanoï au Vietnam (17ème), Jakarta en Indonésie (18ème), Valence en Espagne (19ème)et enfin Glasgow en Écosse (20ème) .